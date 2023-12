La Cofepris revisa melones de Sonora tras reportes por contaminación de salmonela

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó hoy que realiza vigilancia sanitaria puntual en melones posiblemente contaminados con Salmonella, pues Canadá y Estados Unidos reportaron la detección de esta bacteria en melón cantaloupe (Cucumis melo) procesado en el estado de Sonora.

La autoridad sanitaria detalló que la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA, por sus siglas en inglés), y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) notificaron a esta agencia regulatoria la detección de la bacteria en la fruta mencionada.

Ante esta situación, la Cofepris estableció comunicación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coeprisson) para informar sobre los lotes de melones retornados de Estados Unidos y realizar su búsqueda intencionada mediante una visita de verificación a la empresa procesadora.

Coeprisson reportó que, luego de dos visitas de verificación sanitaria a la empresa procesadora, se aplicó una medida de seguridad que consistió en una suspensión temporal de actividades. Además, a través de Senasica, y con la colaboración del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se realizaron muestreos de superficies inertes y agua, de las cuales se espera la notificación de resultados sobre el origen o momento de la contaminación.

El comunicado de Cofepris fue emitido luego de que en días pasados autoridades sanitarias en Norteamérica alertaron sobre una crisis de Salmonella en sus países a raíz de la venta de melones mexicanos contaminados. Se reportan cinco muertos en Canadá y tres más en los Estados Unidos.

El Departamento de Salud canadiense reportó 129 enfermos y cinco muertes vinculadas al consumo de melones de dos empresas nacionales en las provincias Columbia Británica, Ontario, Quebec, Prince Edward, New Brunswick y Labrador.

OUTBREAK UPDATE: There are now 129 cases of Salmonella illnesses and 5 deaths linked to Malichita and Rudy brand cantaloupes across 6 provinces. Verify your produce and do not eat Malichita or Rudy brand cantaloupes.

More info: https://t.co/x98Ruk4CIV pic.twitter.com/pnV9w0pu8H

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) December 7, 2023