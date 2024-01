Irán añade 15 meses a la condena de la activista y Nobel de la Paz, Narges Mohammadi

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).— Un Tribunal en Irán le impuso otros 15 meses de prisión a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, al acusarle de emitir propaganda contra la República Islámica, informó el lunes su familia.

La sentencia fue impuesta el 19 de diciembre, anunció la familia por Instagram. Añadió que Mohammadi se negó a acudir a las audiencias en el Tribunal.

El veredicto añade que, tras cumplir su sentencia, Mohammadi tendrá prohibido salir del país durante un periodo de dos años, formar parte de grupos sociales o políticos, y tener un teléfono celular por el mismo periodo.

"I am honoured to be the second recipient of the Nobel Peace Prize from the proud country of Iran, alongside my esteemed mentor and colleague, Ms. Shirin Ebadi."

– 2023 Narges Mohammadi on her friend and colleague Shirin Ebadi.

Read Mohammadi's lecture: https://t.co/PW3oTK7LYZ pic.twitter.com/KNLMaFXPpy

— The Nobel Prize (@NobelPrize) January 10, 2024