Vacuna contra COVID durante embarazo protegería a bebés al nacer: estudio de los CDC

Por Lindsey Tanner

Los Ángeles, 16 de febrero (AP).- Las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo pueden proteger a los bebés después de su nacimiento y dar lugar a menos hospitalizaciones, según deja entrever un estudio del Gobierno estadounidense publicado el martes.

Ya se tenía conocimiento de que los anticuerpos desarrollados por las vacunas contra COVID-19 se transfieren al feto a través del cordón umbilical, pero se desconocía cómo podría afectar esto a los bebés después del nacimiento.

New @CDCMMWR provides evidence that #COVID19 vaccination during pregnancy might help protect babies younger than 6 months old from hospitalization due to COVID-19. If you are pregnant or trying to get pregnant, get vaccinated against COVID-19. More: https://t.co/thUjGO5rV0. pic.twitter.com/ORPmpOLvq3

