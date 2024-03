La ineficiencia de Gertz se vuelve un reto para la 4T, en el presente y el futuro

El Fiscal Alejandro Gertz ha llegado a altos cargos luego de financiar las campañas de Cárdenas, de Fox y de López Obrador, plantea el libro El Fiscal Imperial del periodista J. Jesús Lemus. Pese a su papel vengativo e ineficiente en la Fiscalía, la candidata Claudia Sheinbaum lo mantendrá hasta 2028 de ganar las elecciones.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El Fiscal Alejandro Gertz Manero es un heredero millonario vengativo e intocable, señalan quienes lo conocen. Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su amigo desde los setenta, lo ha defendido en más de una ocasión.

Voces que lo rodean tienen dos hipótesis de su poder transexenal. Uno, guarda secretos de la élite política obtenidos durante sus cargos en seguridad desde la “Operación Cóndor” planeada contra guerrilleros y narcos. O bien, nieto e hijo de empresarios, porque ha financiado las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y López Obrador.

Pese a sus endebles resultados en procuración de justicia y combate a la corrupción, seguirá siendo el Fiscal General de la República hasta el 18 de enero de 2028, pues la candidata presidencial puntera, Claudia Sheinbaum, no planea removerlo.

“El gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y miren, ya me han criticado por esto, pero estoy convencida: vamos a invitar al Fiscal General de la República a que participe en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Va a tener autonomía, pero la autonomía no está peleada con la coordinación”, afirmó la aspirante morenista durante su arranque de campaña ante miles de simpatizantes concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México.

En septiembre pasado, el Fiscal Gertz se quedó sin su brazo derecho tras la muerte del titular de la Fiscalía Especializada de Control, Juan Ramos López, durante una intervención quirúrgica. Él mismo se sometió a una cirugía de la columna en Estados Unidos a inicios de 2023.

Más allá de su estado de salud a sus 84 años, se le conoce entre su familia política como “El fantasma”. A lo largo de los cinco años de gestión como el primer Fiscal, ha operado escondido en su despacho o en su casa; se le ha observado en público en contadas ocasiones. Su última comparecencia ante el Senado –que lo ratificó para nueve años– fue en marzo de 2022 y fue privada. Hace un mes se le vio en fotografías a lado de los titulares de la Sedena y la Semar en una reunión de seguridad con la funcionaria estadounidense Elizabeth Sherwood-Randall.

#Hoy, junto con integrantes del @GobiernoMX, nos reunimos con la delegación de #EEUU, encabezada por la doctora Elizabeth Sherwood-Randall @LSRTweets, para seguir trabajando por el bien de nuestras naciones. 🇲🇽🇺🇸 @lopezobrador_ pic.twitter.com/Z796tJBGky — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 7, 2024

Gertz ha trabajado para el régimen priista de tiempos de la matanza de Tlatelolco, con el PAN de Fox, como Diputado plurinominal en Convergencia y ahora con la izquierda. Entre la opacidad de su patrimonio y documentos eliminados de su pasado, han brotado recientes escándalos como el utilizar a la dependencia pública para fines personales en contra de su familia política; el espionaje desde el teléfono de su casa donde se le oye hablar con el padre de Emilio Lozoya y los roces con el entonces Consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Pero, sobre todo, resalta la falta de resolución en casos clave como Ayotzinapa, la Estafa Maestra, Odebrecht-Peña Nieto y una larga lista de exgobernadores corruptos, lo que le ha valido el apodo entre la opinión pública de “Gertz Florero”. Ante la falta de pruebas contundentes y pese a apostarle al criterio de oportunidad, ya salieron de prisión preventiva el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y el abogado de la élite política, Juan Collado.

EL FINANCIADOR

Alejandro Gertz proviene de una familia adinerada e intelectual; tuvo un padre hombre de negocios cercano al poder político y una madre dedicada a la literatura. Vivían en la zona residencial de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Solo recibió amor y atención de su hermano mayor, Federico, fallecido en 2015. Su Gertz es de origen alemán; su abuelo Cornelius era un empresario de la élite extranjera del porfiriato, uno de los cofundadores del Banxico y el Servicio secreto mexicano lo espió por aparentemente ser un informante nazi, de acuerdo con el libro El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022) del periodista J. Jesús Lemus, quien responsabiliza al Fiscal de haber recibido amenazas tras la publicación de esa biografía no autorizada.

Su padre José Cornelio Gertz, empresario cercano al sistema, lo metió al sector público, pero sus propios méritos y financiamiento a las campañas de Cárdenas, Fox y López Obrador le abrieron las puertas a cargos federales, planteó Lemus.

“Alejandro logra financiar con su gran fortuna los movimientos de izquierda desde la derecha donde él se encuentra. A Alejandro Gertz Manero lo vamos a ver financiando campañas de Cuauhtémoc Cárdenas a grado tal que lo vemos como Secretario de Seguridad de la Ciudad de México; financiando las campañas del Presidente López Obrador. Pero así como financió a las izquierdas –en el espíritu de los inversionistas– también financió a las derechas, financió parte de la campaña de Vicente Fox, por eso vemos que llega como Secretario de Seguridad Pública”, dijo el periodista.

En febrero de 1998, tras apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas y apunto de ser el Jefe de la Policía del DF (1998-2000), Alejandro Gertz fue nombrado vicepresidente de Jano Ltd., una empresa constituida en las Islas Caimán para “fines fiscales”, muestra la investigación periodística revelada en 2017 conocida como Paradise Papers.

Su difunto hermano Federico, contador y economista, era el director y beneficiario final de Jano. La empresa se convirtió en cliente de Appleby’s en 2006 después de que el bufete de abogados compró el negocio de gestión de empresas y fideicomisos de Ansbacher, un banco de las Islas Caimán y exagente de Jano. Para entonces, Gertz ya había sido Secretario de Seguridad en el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2004). Pero a sus 65 años decidió renunciar para “jubilarse” tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Gertz echó la bolita de la posible evasión fiscal a su difunto hermano. En una entrevista con la revista Proceso, integrante de la investigación internacional de Paradise Papers, el Fiscal dijo que no sabía sobre la existencia de Jano. Aseguró que su hermano, que administraba la fortuna de la familia, pudo haber creado la empresa y haberlo nombrado a él y a su esposa directivos porque confiaba en ellos.

“Nunca he estado involucrado en la gestión de una empresa de este tipo”, afirmó. “Él nunca me habló de eso”.

EL VENGATIVO… ESPIADO

Más allá de la aparición de los Gertz en los Paradise Papers, ambos hermanos eran muy cercanos. Tras su muerte en 2015, a través de la Fiscalía General Alejandro fabricó un delito contra su familia política, en el marco de una herencia millonaria construida principalmente por el abuelo alemán.

El Fiscal culpó a su cuñada Laura Morán (recién fallecida) y a su sobrina Alejandra Cuevas por el delito de “homicidio por descuido” de Federico Gertz Manero. Laura y Federico estuvieron casados durante 52 años. Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura, fue encarcelada en el penal de Santa Marta Acatitla, al sur de la Ciudad, durante más de un año.

Hasta marzo de 2022, el pleno de la Suprema Corte frenó la venganza del Fiscal y determinó que ni Laura ni Alejandra tenían la responsabilidad de ser garantes de la salud de Federico, más allá de los cuidados naturales a que está obligada la cónyuge con su marido.

Días antes de la resolución de la Corte, se filtró un audio donde se escucha una conversación entre Gertz y su brazo derecho Juan Ramos hablando sobre el caso. Gertz decía tener el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, el cual iría en contra de sus intereses de mantenerla en prisión. En la charla menciona que había tenido conversaciones con ese Ministro y con el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar.

“Este tipo de intervenciones son finalmente una forma de extorsión”, comentó al respecto Gertz en entrevista con la periodista Denise Maerker. “Las grabaciones son reales, lo que sí niego enfáticamente son todo el tipo de información que vino con ese apabullante sistema de difusión en que se dicen una serie de mentiras (uso personal de la FGR). Hablar con el presidente de la Corte o hablar con los ministros yo y la contra parte lo hacen, y eso es absolutamente válido”.

Hoy, mi querida madre, Laura Moran Servin, ha emprendido su viaje más sublime, dejando este plano terrenal para trascender hacia una existencia luminosa, tal como lo fue su espíritu: radiante y lleno de amor. Su vida fue un tapiz tejido con tenacidad y gracia, adornado con… pic.twitter.com/bi2SDUlKcW — Alejandra Cuevas Moran (@AleCuevasMoran) February 29, 2024

Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, planteó que más bien es Gertz Manero quien extorsiona y lo calificó como un hombre “extremadamente vengativo”. En entrevista, una de las víctimas de sus venganzas personales, aseveró:

“Es un desastre, es lamentable, que la Fiscalía General de la República esté dirigida por un funcionario que, está comprobado, es un hombre que viola los derechos humanos, que extorsiona, que utiliza todos los mecanismos a su disposición para hacer su santa voluntad y nadie le pone un hasta aquí, y ya vimos que la candidata Chaudia Sheinbaum planea continuar con él por lo que qué cambio va a existir, cómo se va a combatir el narcotráfico, cómo se va a dar respuesta a todo el clamor desde los desaparecidos hasta el caso Ayotzinapa; es la continuación de la nada”.

La otra gran venganza de Gertz fue contra el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, a quien atribuyó el reportaje publicado en septiembre de 2021 en la revista Proceso –propiedad de la familia Scherer– en que se mostró una “casa secreta” del Fiscal en las Lomas. Dicha casa, de acuerdo con el texto periodístico, habría sido comprada en 2012 por el patronato de la Universidad de las Américas (UDLA) de la Ciudad de México, cuando Gertz Manero era el rector. Poco tiempo después, tras la salida de Olga Sánchez Cordero de la Segob por fricciones con el Consejero Jurídico, el Secretario Adán Augusto López continuó una investigación sobre posibles pagos extraoficiales a la Consejería jurídica por el servicio de intermediación en casos de corrupción como el del abogado Juan Collado-Andorra. Todo ello lo negó Scherer en un pronunciamiento publicado en la revista Proceso, pero la Fiscalía le abrió una carpeta por extorsión y salió por la puerta de atrás de Palacio Nacional. En esa misma aclaración de marzo de 2022, Scherer describió a Gertz así: “colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz. Al final de esa reunión, [Gertz Manero] terminó desafiante: ‘Usted podía haber elegido entre un Fiscal amigo o un Fiscal enemigo”. A la par, se filtraron las referidas conversaciones telefónicas del Fiscal Alejandro Gertz con su brazo derecho Juan Ramón López, con quien abordó el caso contra su familia política. Luego en junio de ese año se filtró otra charla que el padre de Emilio Lozoya tuvo con el Fiscal para negociar que su hijo pudiera acceder al criterio de oportunidad antes de ser extraditado de España hacia México para enfrentar el juicio por Odebrecht y Agronitrogenados. “Hay evidencias de que a Alejandro Gertz Manero le gusta extorsionar, es un gran negociante. Se ha financiado económicamente a través de la venta de su justicia, a través de la venta del aparato de procuración de justicia del Gobierno federal ha negociado. Eso que escuchamos, asesorando al papá de Emilio Lozoya para defenderse de ellos mismos de la Fiscalía no fue gratuito”, observó al respecto el periodista J. Jesús Lemus. Para entonces, el Fiscal ya se había desecho del extitular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, quien en la transición de gobierno aspiraba a ser el Fiscal y quien desde la UIF investigaba a Gertz por posible lavado de dinero (algo que luego desmintió Hacienda). Ahora aspirante al Senado por Morena, Nieto tuvo que renunciar en plena luna de miel tras su lujosa boda celebrada en noviembre de 2021 en Guatemala, a donde acudieron miembros de la élite gubernamental y empresarial. La policía local retuvo un avión privado en el que viajaban la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, y el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, medio que un mes después publicó la supuesta investigación que la UIF hacía sobre el Fiscal. Se dirigían a la boda de Nieto y la Consejera electoral Carla Humphrey, pero las autoridades hallaron sobres con 35 mil dólares sin declarar y el Fiscal abrió una investigación a Nieto que lo embarró de corrupción.

EL INTOCABLE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha solicitado la remoción del Fiscal Alejandro Gertz pese a sus pocos resultados porque, ha justificado, no ha cometido delitos graves. Lo ha calificado como un hombre bueno y sin faltas a la legalidad. No es un secreto que son amigos desde los setenta, cuando ambos empezaban sus carreras políticas en el PRI.

“A finales de 1976 –documenta Lemus en su libro– Andrés Manuel era coordinador de la campaña política del candidato priista a senador por Tabasco, el poeta Carlos Pellicer. Por su parte, en ese mismo año a Alejandro Gertz Manero se le designó titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo a cargo del michoacano Carlos Gálvez Betancourt (por petición de su padre había entrado a la Secretaría del Trabajo). En aquel tiempo, el hoy Presidente tenía 26 años de edad y Alejandro Gertz ya contaba con 32. López Obrador se desempeñaba en el ámbito local y Gertz Manero en el federal, pero aun así trabaron buena relación, que a la postre se tornó en amistad”.

–Yo quiero escuchar, Presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este Fiscal, para seguir respaldando a este Fiscal–le planteó un youtubero al Presidente López Obrador en la conferencia matutina del 6 de julio de 2022. Ese día, le llevó un ejemplar del libro El Fiscal Imperial del periodista J. Jesús Lemus. (2:10:00)

Y leyó de la biografía no autorizada: “La Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía imperial, que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al Fiscal General, Alejandro Gertz (…) El Fiscal sigue inexistente —así cierra el libro— inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia. Y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable”. A lo que cuestionó:

–Presidente, ¿el Fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca?

–No, no, no, todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del Fiscal, lo puede solicitar el Presidente si considera que el Fiscal ha cometido delitos graves. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el Fiscal no ha cometido delitos graves–respondió el Presidente.

Alonso Castillo, una de las víctimas de sus venganzas personales, considera que al Fiscal toda la clase política le “tiene miedo” por los “secretos” que ha ido acumulando en sus cargos de seguridad pública del país desde la “Operación Cóndor” en el gobierno de Luis Echeverría, conocida como una vía para eliminar a las guerrillas e identificar a los primeros grupos del narcotráfico en el país.

“El Presidente López Obrador lo ha defendido durante estos cinco años en que, más allá de las venganzas, los datos demuestran que su gestión ha sido un fracaso. A mí me parece que Alejandro Gertz tiene información de López Obrador, como tiene de todos los políticos y de todas las personas que lo rodean, y por lo tanto es esta insistencia del Presidente de defenderlo”, aseguró.

Ahora, rumbo a las elecciones presidenciales, obviando su posible delito fiscal y el uso de la Fiscalía para venganzas personales, la candidata Claudia Sheinbaum adelantó que lo recibirá en su gabinete de seguridad todas las mañanas. Una decisión que el periodista Lemus atribuye a una “herencia” del Presidente López Obrador.

“Si ella está reacia a mantener a Alejandro Gertz Manero no creo que sea por los resultados, no ha tenido resultados evidentes. Dejó libre a Juan Collado, no pudo presentar argumentos para mantener en prisión a Rosario Robles, prácticamente se encuentra con un pie fuera del proceso judicial Emilio Lozoya, es decir, los grandes íconos de la corrupción no han podido ser detenidos en la prisión. Si Claudia Sheinbaum está pensando en ratificar y dejarlo en su cargo por nueve años –como está establecido en la ley– es por la herencia de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Hasta el momento, a menos de 90 días de la elección, el único personaje que tiene el cargo asegurado para el siguiente sexenio es el Fiscal Alejandro Gertz Manero, un hombre que ha sabido relacionarse con el sistema político y económico sin importar ideología; como en su momento lo hizo su padre y su abuelo. Un hombre que ha acumulado un poder desmedido, un hombre intocable.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.