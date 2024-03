Querétaro vence 1-0 a FC Juárez con jugador expulsado; Xolos y Santos empatan 2-2

AS MÉXICO

Los discípulos de Mauro Gerk lograron una valiosa victoria desde la Corregidora. La crisis de Juárez se resume en esta derrota con un jugador de más.

Ciudad de México, 16 de marzo (ASMéxico).- Partido reñido de inicio que sin tantas emociones, permitió visualizar las fortalezas y debilidades de cada equipo; arranque cauto que se basó principalmente en el estudio del rival, pero a su vez, la insistencia de ambas escuadras por intentar encontrar los espacios pertinentes para lograr hacer daño. Bravos con mayor propuesta una vez avanzaron los minutos, pero Gallos aquel equipo que resultó más contundente, luego aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Justo al minuto 30, durante una salida a toque de Juárez desde su propio terreno de juego, fue que el uruguayo Emanuel Gularte logró robar el esférico; proyectó rápidamente al movimiento que le marcó Federico Lértora, y este sin pensarlo dos veces, avanzó un par de metros, para después de pierna derecha, mandarla a guardar de la única forma que podía; disparo flojo, raso, pero bien ubicado, imposible para Benny Díaz y con él, poner el 1-0 en el encuentro.

No obstante, las alegrías se vendrían ligeramente para abajo y la preocupación crecería para los de la Corregidora, tras la expulsión del defensor Pablo Ortiz, futbolista que acumuló su segunda amarilla seis minutos después del tanto que le daba la ventaja a su equipo, y que dejaba a los suyos con 10 hombres y 63 minutos por disputar, entrada dura que no tenía otra forma de ser juzgada.

Para la segunda mitad, y ya con desventaja de elementos, el partido no se alejó mucho de lo visto durante los primeros 45, pues si bien Juárez lo tenía todo para empatar como mínimo, las llegadas, así como el peligro, jamás se hicieron del todo presentes. Gallos ya no fue al frente, y solo buscó hacerse presente a través de contragolpes que fueron muy difíciles de llegar siquiera a medio campo. Bravos lo intentó, pero entre su falta de original de gol, y las grandes actuaciones del cancerbero rival, no lograron acostar distancias.

Al 81′, una enorme atajada de Fernando Tapía, salvó a Querétaro del que estuvo muy cerca, de ser el empate. Cabezazo de Michael Santos, entre dos futbolistas de la zaga fronteriza, que de no ser por los reflejos y el buen guante del joven guardameta mexicano, habría entrado sin mayor problema a las redes. Los minutos finales se fueron en puros embates de la visita, pero jamás lograron encontrar la fórmula que desestabilizars a los dirigidos por Mauro Gerk.

TIJUANA EMPATA CON SANTOS

Tijuana no sabe mantener la ventaja en marcador, pues iba ganando y terminó empatando 2-2 contra Santos Laguna en el Estadio Caliente en la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga Mx, en un encuentro en el que comenzaron perdiendo, pero logró remontar y cuando parecía que se iba a llevar el resultado, llegó un gol en el tiempo agregado por parte de los Guerreros que les dio el empate.

Y es que fue Aldo López el encargado de abrir el marcador para Santos a los 28 minutos y fue hasta el segundo tiempo cuando llegó Carlos González (51′) para empatar el juego, posteriormente hubo un penalti a favor de los Xolos que aprovechó bien Christian Rivera (70′) para poner el segundo; sin embargo, ya en el tiempo agregado del encuentro llegó el cabezazo de Ronaldo Prieto para culminar con el empate en el marcador.

Con ello, Tijuana llega a 8 puntos, que no le sirven de mucho, pues solo se mantiene en la pelea para entrar al Play In y se mantienen en la posición 16 de la tabla. En tanto Santos tiene 14 puntos y está en la posición 12, aún tienen oportunidad de pelear por meterse al Play In y buscar un lugar en la Liguilla.

Liga MX 🇲🇽

Jornada 12

Gol de Tijuana

1-1

Para la siguiente semana, Tijuana visita a Mazatlán en el Estadio el Encanto en la Jornada 13 de este mismo torneo, por su parte Santos cierra la fecha en contra de los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

