“Llegarás a tu destino sana y salva”, dice chofer de DiDi a pasajera y se hace viral

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- Una usuaria de movilidad por aplicación compartió cómo un conductor de DiDi la hizo “sentir segura” durante su traslado por Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A través de redes sociales, Jazmín compartió que la mañana del 13 de abril viajaría a casa de su madre, sin embargo, por el incremento de casos de desapariciones de mujeres en el país, comentó que, resulta muy difícil confiar en los coches de aplicación.

Como las recomendaciones lo señalan, antes de abordar la unidad la joven revisó las placas y los datos del conductor que vienen registrados en la aplicación para ver si coincidían.

“Esta mañana saliendo del trabajo me dirigía a casa de mi mamá, sé que con toda esta situación que está pasando, para algunas mujeres es muy difícil confiar y tomar un DiDi o Uber. Yo pese al temor opte por tomar un DiDi. Siempre checo placas y al conductor; pues tengo un hijo que me espera en casa, nunca les hago plática más que lo necesario, me subo, le doy los buenos días y espero que inicie viaje”, comentó inicialmente.