VIDEO: Liverpool vence al City con blooper incluido; avanza a la final de Copa

Por Rob Harris

LONDRES (AP) — Un débil pase atrás de John Stones rodó hacia Zack Steffen. Bastaba un despeje del portero suplente de Manchester City, estando Liverpool ya en ventaja.

Sadio Mane lo supo aprovechar: cargó al área penal y se deslizó para mandar el balón a la red.

“Es un accidente”, dijo el técnico del City, Pep Guardiola. “Sucede”.

Liverpool había abierto el marcador con un cabezazo de Ibrahim Konate y Mane volvió a anotar antes del descanso para concretar lo que sería un triunfo 3-2 sobre el City que le permitió llegar a su primera final de la Copa FA en una década.

Liverpool demostró neta superioridad en la primera mitad, mientras que en la segunda, goles de Jack Grealish y Bernardo Silva le dieron esperanzas a City de empatar.

A City le quedan dos caminos para ganar trofeos, y Liverpool se le interpone en ambos.

