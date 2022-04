Manchester City empata 2-2 con Liverpool y mantiene liderato en Premier por 1 punto

Por Rob Harris

Inglaterra, 10 de abril (AP).- Vaya intensidad, casi sin márgenes, pero nada decidido. Pero el Manchester City sigue siendo el dueño de su destino en la puja por el título de la Liga Premier.

Apenas un punto sigue separando al City de Liverpool en la cima de la clasificación luego que el duelo entre los dos mejores equipos de Inglaterra se saldó el domingo con un empate 2-2 por segunda vez esta temporada.

Y como ha sido el curso de la temporada, Liverpool debió remar contra la corriente. El gol anotado por Sadio Mané, cuando apenas habían transcurrido 47 segundos de la segunda mitad en el día que cumplió 30 años, rescató el punto que impidió al City escaparse y mantener al rojo vivo la lucha por el cetro.

Que Liverpool pudo remontar dos veces confirmó para el capitán Jordan Henderson que su equipo tiene la personalidad para responder en todo momento en los siete partidos que les quedan por disputar.

La ferocidad del primer tiempo reflejó el por qué el City, el reinante campeón, llegó a sacar una ventaja de 14 puntos en enero. Pero también confirmó el por qué los campeones de 2020 siguen en carrera.

Por cada momento de gran calidad, el partido deparó fallos que pudieron marcar el rumbo del partido.

Kevin De Bruyne abrió la cuenta para el City a los cinco minutos, Diego Jota replicó para Liverpool a los 13. Con el 1-1, el arquero del City Ederson se resbaló al tratar de dejar un pase atrasado de Kyle Walker, pero supo recuperarse a tiempo.

El City se fue al descanso con ventaja cuando el atacante brasileño Gabriel Jesús superó la trampa de la posición adelantado para capitalizar el centro de João Cancelo y anotar su primer gol en la liga en 16 partidos.

Y para levantarse de la lona.

Lo que Klopp le habrá dicho a sus jugadores antes de la segunda parte surtió efecto. Tras el saque, Trent Alexander-Arnold mandó el balón hacia Mohamed Salah y el pase acabó servido para que Mané lo elevase por encima del brasileño Ederson.

El técnico del Pep Guardiola no ocultó su fastidio desde su asiento. Al final del partido, poco después que Riyad Mahrez se perdió el gol de la victoria con un remate picado que se fue por encima del arco, Guardiola y Klopp se saludaron efusivamente.

“Jürgen es el mejor”, dijo Guardiola. “Tratamos de dar este bello espéctaculo”.

Ambos equipos volverán a medirse el próximo sábado en el Estadio Wembley. El tercer enfrentamiento entre ambos esta temporada tendrá en juego el pase a la final de la Copa FA. La Liga Premier y la Liga de Campeones siguen siendo los grandes objetivos para ambos conjuntos.

DESCENSO

Todo está muy apretado en la parte baja de la tabla. Norwich no tira la toalla para evitar el descenso tras derrotar 2-0 a Burnley, un rival directo por la permanencia.

