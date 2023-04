The Last of Us Part 1 PC, una gran oportunidad que se volvió una pesadilla

Al igual que la versión remasterizada, el modo fotografía está de regreso, con todas las características que vimos en The Last of Us Part 2, por lo cual nos ofrece un mayor grado de personalización y ajustes.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- Específicamente este año no hace falta explicar a gran detalle que es The Last of Us, un juego que conocimos por primera vez hace más de una década pero que con el lanzamiento de la serie de HBO durante el mes de enero ganó mucha popularidad por el gran recibimiento que tuvo entre los fans y por quienes no estaban familiarizados con el juego. Las ventas del juego para PlayStation 5 empezaron a incrementar y el lanzamiento inminente de una versión para PC por primera vez parecía una gran oportunidad para cautivar nuevos jugadores y, por supuesto, darle mayor popularidad a la saga, sin embargo, este lanzamiento no ha salido como se esperaba, ya que esta nueva versión llegó plagada de errores, malos desempeños y con ello una crítica inicial negativa que tardará tiempo en sanar.

The Last of Us Part 1 hace referencia al término “parte uno” a diferencia de su nombre original, esto gracias al lanzamiento de la secuela directa que lleva como nombre “parte dos” hace 3 años –spoiler, habrá una nueva temporada para la serie de HBO que contará los sucesos de esta segunda parte-. The Last of Us Part 1 nos narra los orígenes de la aventura de Joel y cómo conoció a Ellie, un poco de su pasado y una travesía que los llevará a recorrer este mundo post apocalíptico que está plagado de enemigos y a quienes conoceremos como “infectados” (por una espora) o bien, facciones rivales que conoceremos a lo largo del juego. Mientras tratamos de llegar a un campamento donde se ha prometido crear un antídoto gracias a la inmunidad de Ellie.

Al igual que la versión remasterizada, el modo fotografía está de regreso con todas las características que vimos en The Last of Us Part 2, por lo cual nos ofrece un mayor grado de personalización y ajustes. Además, una de las características de mayor innovación que tuvo The Last of Us Part 2 se centraba en la accesibilidad y la capacidad de crear herramientas para hacerlo más accesible para personas con discapacidades visuales o auditivas que ayuden a cambiar el enfoque del juego, según se acomode a sus necesidades.

Esta versión para PC prometía ser la versión definitiva del juego, gracias a que incluye el uso de tecnologías que sólo encontramos en ordenadores como FSR o soporte DLSS de Nvidia, además de tener una taza de cuadros por segundo desbloqueada caso contrario de las versiones de consolas que conocemos las cuales están limitadas a 30 o 60 cuadros por segundo. El juego cuenta con soporte para monitores UltraWide lo cual nos da una experiencia completamente diferente a cómo podemos vivirla con monitores convencionales o pantallas de TV, teniendo un plano de vista mucho más grande en aspectos de 21:9 o 32:9 dependiendo de las capacidades de los monitores donde se juegue. Adicional a esto, los modos de speedrun y permadeath que llegaron a la versión de PlayStation 5 también están disponibles.

Cuando todo parecía miel sobre hojuelas, el desempeño a nivel general y gráfico del juego no se colocó a la altura de lo que se esperaba y ha sido un verdadero problema desde su lanzamiento con texturas que no cargan, animaciones defectuosas, modelos de personajes mal hechos o que tampoco cargan, demasiados errores que entorpecen y rompen por completo la experiencia del juego. Y si bien hasta el día de hoy, a falta de pocos días para cumplir dos semanas desde su lanzamiento, ya se han lanzado varios parches que corrigen algunos errores y los desarrolladores siguen trabajando en más actualizaciones para dejar el juego completamente funcional, podemos decir que aún tiene problemas y no se encuentra en un estado completamente óptimo para disfrutar la experiencia como se debe.

Claro, seguramente en un futuro no muy lejano el juego estará completamente optimizado y arreglado para que se pueda jugar con todo el potencial de una PC, de eso no hay duda, sin embargo, deja un mal sabor de boca con este complicado lanzamiento tras muchas otras entregas que habían llegado a la plataforma de la mano de otros estudios, pero siempre en conjunto con PlayStation. En esta ocasión faltó un poco más de trabajo y sobre todo exámenes de calidad y rendimiento para ofrecer una mejor experiencia a un título que se lo merece como lo es The Last of Us Part 1.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez