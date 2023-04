BITS |MLB The Show 23, mejorando la experiencia

MLB The Show llega con grandes cambios que mejoran la experiencia. Una de las grandes novedades para esta entrega está en el modo historia del juego, celebrando las “The Negro Leagues”, la cual era una liga profesional de béisbol de Estados Unidos que estaba conformada por jugadores afroamericanos.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- A lo largo de los años MLB The Show sigue evolucionando con pequeños y grandes detalles en cada entrega que nos presenta, no sólo porque no existe competencia alguna que pueda hacerle frente, sino que las mejoras que realiza en el apartado de animaciones y jugabilidad hacen que la experiencia se eleve por completo. Además, la adición de nuevos modos de juego complementan y nos dan una de las entregas más sólidas de los últimos años.

Una de las grandes novedades para esta entrega está en el modo historia del juego, celebrando las “The Negro Leagues”, la cual era una liga profesional de béisbol de Estados Unidos que estaba conformada por jugadores afroamericanos y que ahora es parte de la historia de la MLB. Este modo de juego se dividirá por temporadas e incluirá a los jugadores más importantes de la liga con los que podremos experimentar diferentes historias.

El modo franquicia, el modo clásico de béisbol y “Road to the Show” son los modos tradicionales que hemos visto a lo largo de cada entrega, si bien los dos primeros modos son los tipos de juego clásico, el modo “Road to the Show” ha sufrido muy pocos cambios para esta entrega y sólo ha recibido mejoras en la interfaz, además del regreso del entrenamiento en el campo, que devuelve un poco de la experiencia clásica de la franquicia en este modo de juego. Un detalle importante es que gracias a la aplicación oficial del modo de juego en celulares, los jugadores podrán escanear sus rostros para aparecer dentro del juego y poder utilizar los personajes que más se parezcan a ellos.

Por otro lado, el modo “Diamond Dynasty” también está de regreso, el cual permite a los jugadores conseguir jugadores a través de tarjetas, crear sus propios equipos para enfrentarse a otros jugadores en el modo en línea, además, una nueva adición para este modo de juegos son las tarjetas de capitanes, donde puedes designar a dos jugadores dentro del campo de la alineación que podrán desbloquear ventajas dentro del juego si se cumplen los criterios necesarios.

Por último, en el apartado de jugadores -como cada entrega- llegan nuevas leyendas, en esta ocasión jugadores históricos como Derek Jeter, Hilton Smith, Rube Foster entre muchos otros hacen su debut en el juego y con nuevos jugadores, nuevos estadios también están disponibles.

El modo cooperativo también regresa y comparado con la entrega anterior donde se introdujo, en esta ocasión llega mejorado y con muchas promesas de por medio, principalmente el juego clasificatorio con metas de temporada para los diferentes roles que podrán asumir nuestros amigos como bateador, lanzador, corredor, entre otros y que harán mucho más divertido la competencia y jugabilidad del modo en línea.

El beisbol siempre será un deporte poco predecible al igual que muchos otros, sin embargo, al tener mucha más libertad de movimiento, acciones en manos para lanzar o batear y piernas para correr a través de las bases o para atrapar una pelota, el trabajo en cada entrega busca perfeccionar en mayor cantidad cada uno de los movimientos y animaciones que vemos dentro del juego para brindarnos una experiencia mucho más fiel y en esta ocasión tenemos más de 5 mil nuevas animaciones en todo el juego.

A nivel de jugabilidad, se mantiene fiel a la experiencia que nos ha presentado en la entrega anterior, sin embargo, tenemos pequeños cambios en varios apartados, el primero de ellos es el medidor de lanzador, algunos indicadores que han sido removidos de los bateadores para hacer el indicador PCI menos intimidante, pero el mayor cambio, como lo mencionamos previamente, recae en las animaciones que tenemos en las diferentes acciones que realizamos como jugadores. Sin embargo, gráficamente el juego luce mejor que nunca.

MLB The Show es una franquicia que a lo largo de los años ha ganado una base de jugadores mucho más grande, que llega con grandes cambios que mejoran la experiencia y a pocos días de haber terminado el mundial de béisbol, sin duda es un gran oportunidad para adentrarse en la franquicia, además al igual que el año pasado, el juego también está disponible en plataformas de Xbox.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez