BITS | Ocotpath Traveler II, una carta de amor al género imperdible

Octopath Traveler II mantiene las grandes características que hicieron destacar a la primera entrega, pero al mismo tiempo mejora en diferentes aspectos; a diferencia del primer juego, en esta ocasión se siente mucha más química entre los personajes, una historia en conjunto que tiene mucho mayor propósito y sentido, algo que no sucedía.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- En 2018 conocíamos la franquicia de Octopath Traveler la cual llegaría en exclusiva al Nintendo Switch de la mano de Square Enix, un juego dentro del género RPG que nos presentaba una propuesta con un nivel narrativo impecable y que a nivel gráfico tenía toda la esencia de la vieja escuela pero al mismo tiempo contaba con todas las capacidades técnicas de la actualidad para llevarnos un maravilloso mundo en HD-2D con texturas y personajes poligonales con efectos y detalles en alta definición. A casi 5 años del lanzamiento de la primera entrega, llega una secuela que no sólo aprovecha la popularidad del primero para lanzarse de manera simultánea en diferentes plataformas, sino que mejora todas las grandes cualidades que logró con su primer lanzamiento.

Octopath Traveler II nos cuenta la historia del mundo de Solista, un lugar muy diferente comparado con Orsterra de la primera entrega, divididas en dos regiones: las Tierras Radiantes y las Tierras Portuarias, donde podremos escoger entre ocho diferentes personajes que se embarcarán en una aventura a lo largo del continente, para esto, el inicio de esta aventura es diferente para cada personaje y dependerá de nosotros escoger el que más nos guste, pero a lo largo del camino, podremos conocer y reclutar a los demás personajes, además de siempre tener el mismo fin en común. Esta es una de las cualidades narrativas más grandes que tiene el juego, ya que a pesar de tener que elegir a un personaje, podemos decir no hay un sólo protagonista en la historia y llegará el punto en que independientemente del personaje que elijamos, los caminos se cruzarán de manear natural conforme vaya avanzando la historia.

A diferencia del primer juego, en esta ocasión se siente mucha más química entre los personajes, una historia en conjunto que tiene mucho mayor propósito y sentido, algo que no sucedía, el hecho de tener diferentes inicios con personajes, que en algún momento algunos de ellos pasen situaciones específicas que los demás no podrán experimentar le da mucho mayor peso a la historia en conjunto y al camino que recorren y no sólo al cómo llegar al final. Claro, la exploración también toma un papel importante en este sentido, ya que algunos personajes tienen cualidades únicas que nos sirven para conseguir objetos, hablar y conseguir información de algunos personajes secundarios dentro del mapa, entre otras cosas, por lo cual podemos experimentar pequeñas historias secundarias fuera de los 8 personajes principales.

Por el lado del combate, nuevamente estamos frente a un sistema de combate por turno, el cual resulta bastante atractivo gracias a las diferentes funciones que están habilitadas, además de que siempre estaremos acompañados por uno o más personajes, gracias a esto el combate se sigue enfocando no sólo en derrotar a los enemigos, sino en encontrar sus debilidades a diferentes ataques o armas para de esta manera poder romper su guardia y hacer un daño mucho más efectivo, de aquí la importancia del equipo que formemos a lo largo de la historia. Además, los efectos especiales al momento del combate y ciertos diseños de enemigos son impecables.

Dicho esto, la parte gráfica del juego sigue siendo uno de los puntos más fuertes de la entrega y es que su diseño único y el trabajo que existe detrás de cada pixel que vemos en el juego lo vuelve una experiencia única, el modelo de estar en un mundo tridimensional que nos permite movernos en diferentes direcciones y no sólo de izquierda a derecha pero combinado con las texturas poligonales con fondos en diferentes capas hace de esta entrega y saga un verdadero homenaje a toda la vieja escuela y los juegos que han evolucionado del género RPG. Además, en el Nintendo Switch OLED los colores y las sombras del juego lucen muy bien, seguramente es el mismo caso de jugarlo en consolas de la actual generación de consolas en un televisor de gama alta.

Octopath Traveler II mantiene las grandes características que hicieron destacar a la primera entrega, pero al mismo tiempo mejora en diferentes aspectos que carecieron atención y detalles, principalmente en el apartado narrativo de su antecesor. Es una gran combinación narrativa, visual y a nivel jugabilidad que todos los fanáticos del género deberían experimentar.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez