Caravana de migrantes se enfrenta con palos y piedras a GN en Oaxaca; logra avanzar

Por Édgar H. Clemente

TAPACHULA, México, 16 de abril (AP).— Un operativo de la Guardia Nacional (GN) para detener el avance de un grupo de varios cientos de migrantes latinoamericanos por el sur de México derivó el lunes en enfrentamientos con palos y piedras con las y los extranjeros que lograron superar la barrera de la fuerza pública.

Uniformados con equipos antimotines se apostaron sobre una carretera a las afueras del municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, para tratar de frenar la llamada “Caravana Viacrucis Migrante”, integrada por mujeres, niños y personas de la tercera edad que llevan alrededor de tres semanas caminando por el sur del país en su ruta hacia Estados Unidos.

En el incidente no se reportaron detenidos ni lesionados, informó a la AP una fuente del Instituto Nacional de Migración (INM) que pidió no ser citada debido a que no está autorizada para ofrecer declaraciones.

Cerca de la carretera se concentraron, además, agentes del Instituto Nacional de Migración para participar en el operativo.

Las y los migrantes respondieron a la acción de la Guardia Nacional con palos y piedras, y lograron sobrepasar la barrera para proseguir su camino hacia el norte del país.

“Quisieron detener a la caravana, pero logramos pasar. No nos respetan nuestros derechos humanos. Sólo pedimos que nos dejen avanzar”, expresó vía telefónica Daniel, un migrante de origen colombiano que no quiso proporcionar sus apellidos.

Las y los extranjeros señalaron que intentan salir del sur de México porque los trámites migratorios pueden demorar meses, y no tienen recursos ni empleo para costear los gastos de alquiler y alimentación que implicarían la espera.

El contingente de unos dos mil migrantes logró arribar el lunes al municipio de Juchitán de Zaragoza.

“Sólo queremos llegar a Ciudad de México y de ahí cada quien puede decidir si quedarse a trabajar un tiempo o seguir hacia arriba”, agregó el migrante colombiano.

La “Caravana Viacrucis Migrante” partió el pasado 25 de marzo de la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con destino hacia la frontera con Estados Unidos.

En 22 días, las y los migrantes han caminado unos 400 kilómetros, un tramo que podría hacerse en seis horas en automóvil.

Desde inicios de año las autoridades locales han intensificado las detenciones de extranjeros, tras los acuerdos a los que llegaron entre diciembre y enero los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer frente al creciente flujo migratorio.

Pese a los operativos, miles de migrantes han continuado llegando a la frontera norte para intentar pasar hacia el territorio estadounidense.