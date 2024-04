FOTOS ¬ La llama olímpica se enciende en Grecia e inicia su viaje rumbo a París

Madrid, 16 de abril (EuropaPress).- La llama olímpica para los Juegos Olímpicos de París 2024 se prendió este martes en una emotiva ceremonia celebrada en la ciudad griega de Olimpia, el lugar de nacimiento del evento deportivo, iniciando así su viaje hacia la capital francesa, donde llegará el 26 de julio para la ceremonia de inauguración.

Durante un ritual que une los Juegos Olímpicos modernos con sus orígenes antiguos, la llama olímpica fue encendida frente a las ruinas del templo de Hera. Entre los asistentes, se encontraron el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y el presidente de París 2024, Tony Estanguet.

La Flamme Olympique est allumée 🔥

Le relais de la Flamme de #Paris2024 peut commencer !

The Olympic Flame is alive 🔥

The #Paris2024 Olympic Torch Relay can start ! pic.twitter.com/zGFt6hoWzo

— Paris 2024 (@Paris2024) April 16, 2024