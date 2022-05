Un cohete habría explotado accidentalmente en el espacio: ¿qué pasará con los restos?

Ciudad de México, 16 de mayo (AS).- Un viejo cohete ruso ha explotado en el espacio, dejando múltiples fragmentos de basura espacial. Se trata de la explosión accidental del motor que se usó hace 15 años para impulsarlo hasta su órbita.

QUÉ HA EXPLOTADO

El cohete era un motor vacío de un remolcador espacial que ayudó a poner en órbita tres satélites rusos GLONASS en 2007 (el equivalente ruso al GPS estadounidense y el Galileo europeo). En concreto, se trata de un motor SOZ ullage, también conocido como cohete ullage.

#18SDS has confirmed the breakup of SL-12 R/B (#32398, 2007-065F), which occurred April 15, 2022. Tracking 16 associated pieces – analysis ongoing. #spacedebris @spacetrackorg @ussfspoc @us_SpaceCom

— 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) May 3, 2022