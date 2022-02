Experto rectifica: No será cohete de SpaceX, sino de China, el que chocará la Luna

Miami, 13 feb (EFE).- El experto Bill Gray, quien el pasado mes señaló que una parte del cohete Falcon 9 iba a chocar con la Luna en marzo, corrigió su análisis y ahora dice que lo que chocará en la fecha prevista será la parte de un cohete chino, recogen este domingo medios especializados.

No obstante, el medio especializado Ars Technica ha hecho eco de una actualización publicada por Gray la noche del sábado en la que matiza que la parte del cohete que impactará en el satélite natural de la Tierra pertenece más bien a la misión china Chang’e 5-T1, lanzada en octubre de 2014 con destino a la Luna.

BREAKING NEWS: the rocket going to hit the Moon is from China.

Very likely, the rocket stage going to hit the Moon next march is NOT from a #Falcon9 rocket: evidence now suggests it is related to the Chinese Chang'e 5-T1 launch (Oct. 2014).

more: https://t.co/CCAWP0UlFt pic.twitter.com/oQ5iV88OLo

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 13, 2022