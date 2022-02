VIDEO: Captan los restos del Falcon 9 de SpaceX en su curso de colisión con la Luna

Ciudad de México, 8 de febrero (RT).- La etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX lanzado hace siete años para desplegar un satélite de observación climática fue captada este domingo por un telescopio mientras se dirige en un curso de colisión con la Luna.

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022