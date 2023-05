Morena pide a PT y a Verde unirse en Coahuila: sus candidatos “no van a ningún lado”

El líder de Morena señaló que los candidatos del PT y del Verde en Coahuila “no van a ningún lado, pero sí están evitando que se consolide el voto del cambio con Armando Guadiana”.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) unirse a Morena en la elección para la gubernatura de Coahuila para consolidar la transformación.

“Creo que tenemos todo para lograr el triunfo a partir de principios, valores y del proyecto de la transformación. Si logramos el triunfo en Coahuila, como lo vamos a lograr en el Estado de México, pues la realidad es que vamos a ganar el 24. Es decir, estamos prácticamente ganando el 24 un año antes. Entonces, estamos a tiempo, voy a buscar con la mejor de las intenciones a la dirigencia del PT, a la dirigencia del Partido Verde”, declaró en conferencia de prensa.

“Sus candidatos en Coahuila no van a ningún lado, pero si nos están evitando que se consolide el voto del cambio con Armando Guadiana. Lo más importante son los principios, es el movimiento, es que siga adelante esta transformación. Qué compromiso pueden tener, por un lado, el PT con una persona que parece estar obsesionada con hacerle daño a Morena, con una persona que quedó resentida o el Partido Verde con alguien que siempre ha estado en la nómina del gobierno priista y de los Moreira”, destacó.

Mario Delgado enfatizó en que “estamos en el umbral del 2024; tenemos que lograr que esta transformación nos dure muchos años. No podemos perdernos en intereses pequeños. Cuando hay situaciones críticas como hoy, es el momento de sacar los principios. No vale la pena defender a personas que no son de principios, no vale la pena defender a un personaje así. Lo que vale la pena es defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”.

Asimismo, recordó que la decisión “valiente y responsable” que tomó el Partido del Trabajo al decidir declinar por la candidata de Morena en el Estado de México en 2017, posteriormente, “configuró una de las alianzas que han hecho historia en este país. Configuró esa alianza que se convirtió en una auténtica revolución pacífica y democrática en 2018”.

“Para mí va a ser muy difícil explicar a la militancia morenista, que es muy participativa, que es muy exigente, que después de Coahuila hagamos como que no pasó nada y que empecemos a hablar de alianza para el 2024. La gente se va a quedar ahí con esa espinita, porque no es menor Coahuila, es condenar al pueblo a cien años de priismo. La peor de las maldiciones que le puede caer a la gente en Coahuila, es seguir teniendo gobiernos corruptos”, subrayó.

Mario Delgado pidió al Partido del Trabajo y al Partido Verde ser congruentes y consistentes y adelantó que en los próximos días va a buscar a sus dirigencias para insistir en que dichos partidos vayan en unidad en Coahuila con el candidato morenista, Armando Guadiana, y así la Cuarta Transformación logre el triunfo en el estado.

“Nos ha dado mucho, hemos ganado mucho, entonces pongamos en la balanza lo que está en juego y actuemos con responsabilidad”, indicó.

PIDE A GOBERNADORES PRUDENCIA EN APOYO A ASPIRANTES

En la misma conferencia, Mario Delgado convocó a los gobernadores de la Cuarta Transformación a ser corresponsables de la unidad en el movimiento y a actuar con imparcialidad ante la designación del próximo candidato para la presidencia en 2024, pues ellas y ellos “son referentes muy importantes de nuestro movimiento, son líderes de sus entidades”.

El líder morenista recordó que el pasado 14 de enero envió una carta dirigida a las y los 22 gobernadores emanados de Morena con la intención de fortalecer la presencia de las y los liderazgos más visibles para dar continuidad a la Cuarta Transformación en 2024; siempre respetando la Ley y los valores del Movimiento, así como con imparcialidad, respeto y unidad.

“Por eso les pedía, primero, que no hubiera involucramiento de recursos públicos, porque eso es ilícito, pero que, como militantes distinguidos, como referentes, como líderes de sus entidades, nos ayudaran, de manera imparcial, a promover a todas y todos: a Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y a Gerardo Fernández Noroña, que son los más visibles, porque en la medida que los promueven, también se fortalece Morena”, reiteró.

Mario Delgado reconoció que existen grupos que simpatizan por uno u otro de los aspirantes; sin embargo, llamó a que dicha simpatía no afecte la unidad hacia el interior del partido pues “al final del día vamos a sumar todas esas simpatías y esa unidad es la que nos va a dar fuerza para el triunfo” y pidió prudencia, responsabilidad y no olvidar que cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad va a complicar el triunfo de 2024.

“Se lo digo a los gobernadores: ustedes son corresponsables también de la construcción de la unidad. No sólo puede ser la dirigencia, que nosotros hemos tratado de actuar de manera imparcial, de garantizar piso parejo, que no haya juego sucio en una contienda que es inédita, que es difícil establecer reglas, pero que a partir de la fraternidad de los compañeros y de la unidad que les pide todos los días el presidente de la República, es posible sacar adelante de manera exitosa”, señaló.