VIDEO | Libertad de expresión en Occidente enfrenta su mayor amenaza: Salman Rushdie

LONDRES (AP).— El escritor Salman Rushdie ofreció un discurso público nueve meses después de ser apuñalado y herido de gravedad en un escenario, y advirtió que la libertad de expresión en Occidente enfrenta su mayor amenaza en su tiempo de vida.

Rushdie envió un mensaje en video mostrado el lunes por la noche en la entrega de los Premios Británicos del Libro, donde recibió el premio Libertad para Publicar. El galardón “reconoce la determinación de autores, editores y libreros que se plantan contra la intolerancia pese a las amenazas continuadas que enfrentan”, según los organizadores.

Rushdie, de 75 años, perdió la visión de un ojo y sufrió daños en los nervios de una mano cuando fue atacado en un festival literario en el estado de Nueva York el pasado agosto. Su supuesto agresor, Hadi Matar, se ha declarado no culpable de los cargos de agresión e intento de asesinato.

Rushdie pasó años viviendo oculto y con protección policial después de que el gran ayatolá iraní Rujolá Jomeini emitiera una fatua, o edicto, en 1989 en la que pedía su muerte por supuesta blasfemia en la novela Los versos satánicos.

"We live in a moment, I think, at which freedom of expression, freedom to publish has not in my lifetime been under such threat in the countries of the West"@SalmanRushdie was awarded the Freedom to Publish award at The #BritishBookAwards

