Los científicos Escudero, Pardo, Mora y Sciutto ganan el Premio Nacional de Ciencias

La ceremonia del Premio Nacional de Ciencias será en la Ciudad de México; Annie Pardo Cemo es doctora en Ciencias Bioquímicas y cuenta con una trayectoria académica de 51 años.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno federal dio a conocer este martes a las y los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2022, entre los que se incluye a la bioquímica Annie Pardo Cemo, también madre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el día de hoy quiénes son las y los cuatro ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2022 por sus “contribuciones notables en los diversos campos, […] lo que impulsa el progreso y la innovación en los ámbitos del saber”.

En la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales fueron galardonados el Dr. Roberto Escudero Derat, reconocido por su trabajo en física experimental; y la Dra. Annie Pardo Cemo, especialista en Ciencias Bioquímicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras que Gustavo Mora Aguilera y Edda Lydia Sciutto Conde fueron condecorados con el premio en el campo de Tecnología, Innovación y Diseño.

Aunque la fecha aún está pendiente, la publicación en el DOF apunta a que la ceremonia de entrega se llevará a cabo en la capital del país.

¿QUIÉN ES ANNIE PARDO CEMO?

Annie Pardo Cemo cuenta con Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es Profesora Emérita en el Departamento de Biología Celular y cuenta con el Laboratorio de Biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes.

Sus principales líneas de investigación son mecanismos celulares y moleculares involucrados en la patogénesis de las enfermedades fibrosantes de pulmón, y el papel de las metaloproteasas de matriz en la fisiopatología de las enfermedades pulmonares crónico-degenerativas.

El #PremioNacionalDeCiencias2022 fue entregado a Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, fue reconocida en la categoría Físico-Matemáticas y Naturales pic.twitter.com/U3K2mtjkVy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 16, 2023

Con 51 años de antigüedad académica en la UNAM, actualmente es profesora en los cursos de Bioquímica y Biología Molecular de la Célula.

Asimismo, ha recibido premios de gran importancia nacional e internacional como el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2012; Premio Universidad Nacional en Investigación en el Área de Ciencias Naturales en 2018; Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome en 1995; Recognition Award for Scientific Achievment of the American Thoracic Society en 2015, entre otros más.

La experta pertenece a sociedades científicas de gran relevancia como la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, la European Respiratory Society y la American Thoracic Society, por mencionar algunas.