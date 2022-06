El número de abortos en EU rompe su tendencia a la baja por primera vez en 30 años

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS).- En el año 2020 se practicaron más abortos en Estados Unidos que en 2017, revertiendo así la tendencia a la baja registrada durante más de 30 años en el país, según los datos del Instituto Guttmacher publicados este miércoles.

El último informe publicado por el organismo muestra que en 2020 se contabilizaron un ocho por ciento más de interrupciones al embarazo que en la anterior serie, en 2017. Además, según el último registro, uno de cada cinco embarazos en el país terminó en aborto, con una tasa de interrupciones del 20.6 por ciento.

Asimismo, el instituto —que recopila datos contactando a todos los proveedores de servicios de aborto conocidos en el país—, ha informado de que la cantidad de interrupciones ha pasado de 862 mil 320 en 2017, a 930 mil 160 en el año 2020.

El aumento se ha dado en todos los estados de Estados Unidos, aunque en los de la costa este ha sido en mayor medida (un 12 por ciento), frente a los del sur del país (8 por ciento) y en la costa noreste (dos por ciento), cuyo incremento ha sido menor, según los datos del informe.

