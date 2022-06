“Se puede elegir a uno mejor”, dice AMLO sobre el próximo sustituto de Córdova en INE

El Presidente López Obrador mencionó que el verdadero motor del cambio “es el pueblo” y no los órganos electorales, pues indicó que “si no fuese por ellos, no habría democracia”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que sí podría haber un cambio en caso de que el Congreso no apruebe la Reforma Electoral, pues recordó que el mandato de Lorenzo Córdova Vianello como Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) terminará en el 2023, por lo que “se puede elegir a uno mejor”.

“En el caso de la Reforma Electoral de todas formas ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor. El señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor”, expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario mencionó que el verdadero motor del cambio “es el pueblo” y no los órganos electorales, pues indicó que “si no fuese por ellos, no habría democracia”.

“Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros. No quieren eso porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás. ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no van a haber plurinominales, porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad”, añadió.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo federal se dan luego de ser cuestionado sobre la moratoria constitucional presentada por la coalición Va por México para evitar aprobar reformas e iniciativas presentadas por él mismo o por su partido Morena.

“El Poder Legislativo está hecho para legislar. Entonces, si va a ver moratoria, o sea, no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren. Y ahora vamos a ver cuando envíe lo de la reforma al Horario de Verano a ver qué van a hacer”, reiteró.

Igual como lo dijo ayer, el mandatario federal afirmó esta mañana que su Gobierno seguirá enviando iniciativas al Congreso, pero “sin violar el marco legal”.

“Claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes, sin violar el marco legal. Ninguna Ley dice: ‘Está permitido robar’ o ‘Hay que establecer a impunidad’. Ninguna Ley dice: ‘Atiende nada más a los potentados, no voltees a ver a los pobres’. No. Tenemos margen para seguir transformando, por eso están en un error”, concluyó.