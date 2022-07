Bayern anuncia acuerdo con Barcelona para traspaso del delantero polaco Lewandowski

Por Joseph Wilson

BARCELONA, España (AP) — Barcelona está a punto de contratar al artillero polaco Robert Lewandowski, trasferido desde Bayern Munich, una medida audaz del endeudado club para adquirir un goleador de primera clase que ayude a llenar el vacío creado por la partida de Lionel Messi el año pasado.

Los dos clubes europeos han llegado a un acuerdo en principio para el traspaso de Lewandowski al Camp Nou, dijo el presidente del Bayern, Herbert Hainer, el sábado.

Los medios españoles dijeron que la trasferencia le costaría a Barcelona unos 50 millones de euros (50.4 millones de dólares).

Lewandowski, de 33 años, uno de los artilleros más prolíficos de la década pasada, elevaría en gran medida las posibilidades de Barcelona de reconstruir un equipo competitivo después de una temporada sin títulos tras la partida de Messi, su máximo goleador histórico.

Lewandowski anotó 312 goles en 384 partidos de la Bundesliga para Bayern y anteriormente Borussia Dortmund. Con 35 goles en 34 partidos la temporada pasada, fue el goleador de la liga por séptima vez. Los máximos goleadores de Barcelona la campaña pasada fueron Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubameyang, con 13 dianas cada uno.

Barcelona adquiere además un ganador probado. Con Lewandowski en sus filas, Bayern ganó la Copa de Campeones 2020 tras humillar al Barça 8-2 en los cuartos de final. Obtuvo además 10 títulos de la Bundesliga, cuatro veces la Copa Alemana y una Copa Mundial de Clubes.

Si Lewandowski no obtuvo más elogios individuales, fue probablemente por el dominio que ejercieron Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol mundial.

Lewandowski dijo a fines de mayo que “mi historia con Bayern Munich ha terminado”, al fracasar las negociaciones para una extensión de su contrato, que abarcaba una temporada más.

Ahora se sumará a un equipo dirigido por Xavi Hernández que sumó a Aubameyang y Ferran Torres para los goles desde que Depay sufrió una lesión y perdió el puesto de artillero principal. Contará para la creación de jugadas con los jóvenes y talentosos mediocampistas de la selección española Pedri González y Gavi Páez.

Barcelona está hundido en deudas debido principalmente a las abultadas trasferencias y salarios desembolsados por sus autoridades anteriores. Para las actuales incorporaciones, el presidente Joan Laporta tuvo que vender el 10% de los derechos de televisión durante los próximos 25 años por 207,5 millones de euros (dólares).

Esa infusión de dinero le permitió obtener la trasferencia del ala de la selección brasileña Rapinha y firmar un nuevo contrato con Ousmane Dembelé la semana pasada, con la esperanza de disputarle los títulos al actual campeón español y europeo Real Madrid en la próxima temporada. Según la prensa española, Barcelona aceptó pagar a Leeds de la Liga Premier inglesa casi 60 millones de euros (dólares) por Rapinha.

