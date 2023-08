El Frente da a Cabeza de Vaca la Coordinación de Seguridad; “sin comentarios”: AMLO

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, eligió el miércoles a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, como su coordinador de las mesas de seguridad.

García Cabeza de Vaca, quien también se registró en julio pasado para competir en la elección interna del Frente rumbo a la contienda presidencial de 2024, se ha autoproclamado “perseguido político” y, de acuerdo con diversos medios, vive en Texas, esto para evadir la acción de la justicia mexicana.

El exgobernador tamaulipeco ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), al menos en cinco casos presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en ellos se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en supuestos delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

Estas acusaciones también alcanzan a sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que investiga la FGR.

“ALITO” Y MARKO APLAUDEN A CABEZA DE VACA

Los dirigentes del PRI y el PAN agradecieron a Cabeza de Vaca por aceptar la invitación para ser el experto en temas de seguridad del Frente Amplio por México.

Por su parte, Marko Cortés dijo que estaba gustoso de informar el nuevo puesto en la mesa de experto.

Por medio de un comunicado, el Frente Amplio por México consideró que “ante la nula estrategia de seguridad de los últimos años”, se buscará construir un proyecto que ayude a las y los mexicanos a vivir en paz.

En el documento agregaron: “Gracias a García Cabeza de Vaca la incidencia delictiva en PRO Tamaulipas estuvo a la baja y fue uno de los estados que presentó mayores avances en materia de seguridad. Delitos como libertad, seguridad sexual, bien jurídico, patrimonio, homicidios y secuestro descendieron considerablemente durante su gestión”.

“SIN COMENTARIOS”: AMLO

Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el nombramiento de García Cabeza de Vaca en el Frente Amplio por México, aunque prefirió no opinar para evitar ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Fobaproa fue una iniciativa presentada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) para “rescatar” a bancos y empresas privadas en México, luego de que se desatara la deuda por la serie de factores socio-económicos arrastrados de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

La propuesta fue enviada por el expresidente Zedillo a inicios de 1998 y aprobada en el Congreso —entonces de mayoría priista— con un total de 326 votos a favor, 226 legisladores eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 99 pertenecían al Partido Acción Nacional (PAN), y otro más fue el de Carolina O’farril Tapia, Diputada sin partido.

En ese entonces 158 legisladores votaron en contra de la medida: 124 eran del Partido Revolución Democrática (PRD) —entonces el principal partido opositor—, siete más del PRI, 11 del PAN, seis del Partido del Trabajo (PT), cinco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y cinco de independientes.

“Y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor para hacer la estrategia de seguridad, mejor no hablo, no me vayan a sancionar”, agregó este miércoles el mandatario.