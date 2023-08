En Gobierno federal y en estatales desvían recursos para apoyar a Sheinbaum: Ebrard

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó hoy directamente a Claudia Sheinbaum y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió el excanciller.