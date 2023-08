“Va a ser Claudia o yo”: Ebrard; coordinador de la 4T lo dará encuesta, insiste Adán

Ebrard prevé que será él o Sheinbaum quien salga en la encuesta y Augusto López consideró que va bien en su camino para ser electo como candidato; Gálvez y Monreal critican gastos de giras y espectaculares.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Las y los precandidatos presidenciales de Morena y el Frente Aplio por México continúan este domingo con sus actividades como parte de su gira por la elección interna para designar a su Coordinador o Coordinador por la Defensa de la Cuarta Transformación y aparecer en la boleta electoral de 2024 por la Presidencia de la República.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

Durante su visita a Chiapas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que hechos históricos como la recuperación de Petróleos Mexianos (Pemex), la construcción del Tren Maya, y el reciente rescate de Mexicana de Aviación, son una muestra de que el uso correcto de los recursos públicos es clave para el crecimiento de la economía del país y en especial de quienes menos tienen.

“Estamos más que orgullosos de este momento histórico en nuestro país porque México brilla hoy en todo el mundo (…) México crece, tiene inversiones y tiene justicia”, puntualizó al asegurar que el bienestar económico se ha logrado traducir en calidad de vida para todos y todas, incluidos los pueblos originarios de lo largo y ancho de la República Mexicana.

“Es un momento histórico para el país, además se está haciendo justicia para los pueblos indígenas que es algo que no tiene que parar y tiene que seguir que representa recuperar tierras, territorio, agua, significa el bienestar de los pueblos, significa el apoyo a los pueblos indígenas, pero no de arriba para abajo, sino en un diálogo entre los pueblos y sus autoridades”, reiteró.

Hoy estaremos en Oaxaca. Buenos días. pic.twitter.com/FzSZXv852O — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 13, 2023

También refirió que la Cuarta Transformación tiene la misma magnitud que otros movimientos importantes en el país, como la Independencia o la Revolución, ya que se trata de una forma de gobernar que eliminó las represiones, los privilegios y la corrupción de otros modelos como el neoliberalismo liderado por personajes como Vicente Fox, quien se declaró en contra de los programas sociales que han sido el punto de partida para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y mexicanos.

A su vez, celebró que hoy en día las mujeres ocupan espacios cada vez más importantes, desde gubernaturas, diputaciones, senadurías, como titulares de secretarías, entre otros puestos que les permite ser quienes lideren los destinos de la nación para seguir abriendo las puertas de la igualdad.

Minutos antes de la asamblea informativa, mujeres de los pueblos originarios de Chiapas, realizaron la ceremonia de vestimenta y la entrega del bastón de mando con el objetivo de hacer un reconocimiento al trabajo realizado por Sheinbaum Pardo a favor de las comunidades indígenas, a quien le colocaron el traje típico del estado.

En Villa Corzo, la exmandataria capitalina sostuvo que nunca habrá una sociedad justa si hay pobreza en un país, la cual “es un sistema que llevó a esa situación y se atiende con el derecho a la educación, el derechos a la salud, con los programas sociales y elevando el salario mínimo como lo hizo el presidente de la República”.

Es un honor portar la vestimenta de las tehuanas, mujeres fuertes, valientes y orgullosas de su identidad cultural. En cada rincón de la patria hay felicidad, hoy lo comprobamos en Tehuantepec, Oaxaca. pic.twitter.com/HiqpsN3Tn6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 14, 2023

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

El aspirante a coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que va bien al recordad que será una encuesta la que defina quien sera el candidato.

En su gira por el Estado de México, desde Almoloya de Juárez, el exsecretario de Gobernación respondió a las declaraciones de su compañero Marcelo Ebrard y aclaró que él y el resto de aspirantes morenistas son políticos profesionales que forman parte de un movimiento, en el que si propician la división, no habrá un cambio generacional.

“Yo ando en otras cosas, yo no le voy a hacer un llamado a mis compañeros, porque yo los respeto mucho, somos compañeros del movimiento y yo estoy aportando mi granito de arena para que este movimiento salga fortalecido”, declaró Augusto López.

El exfuncionario tabasqueño indicó que, en su caso, él va bien, pues de 56 días de gira por el país dentro del proceso interno de Morena, ya lleva 146 asambleas informativas realizadas, aunque no quiso adelantar resultados.

En Zinacantepec, Estado de México, nos recibieron con los brazos abiertos miles de compañeras y compañeros del movimiento, para seguir construyendo el camino seguro de la 4T. La nobleza del pueblo mexiquense es especial. Estas tierras son fundamentales para consolidar la… pic.twitter.com/mFWbykBO9n — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 13, 2023

“Nos ha ido bien, que hay mucha aceptación de la militancia, simpatizantes, de los ciudadanos y que tenemos que seguir haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo para que se consolide la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”, insistió.

Respecto a la fractura dentro del Frente Amplio por México, Augusto López decidió reservar su opinión sobre una de las aspirantes de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien recomendó disfrutar “su minuto de gloria”.

Además, el político tabasqueño recordó el compromiso que tiene con el Edomex, después del logro del 4 de junio, que comenzará a ser realidad en septiembre próximo, cuando inicie su mandato la nueva Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Iniciamos el día regresando al Estado de México para reencontrarnos con el pueblo de Almoloya de Juárez. Es en estos encuentros cercanos con la gente donde se siente la energía y el impulso para continuar trabajando por un México más justo y equitativo. ¡Sigamos apoyando a la… pic.twitter.com/OTm2tfAqJo — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 13, 2023

MARCELO EBRARD CASAUBÓN

Marcelo Ebrard Casaubón, el excanciller que hoy aspira a ser el candidato de Morena a la Presidencia, pronosticó este domingo que la encuesta interna que definirá al abanderado del partido oficialista, quedará cerrada entre la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y él, de acuerdo a las encuestas.

“Ahorita se va a cerrar, va a ser Claudia o yo, porque es lo que te dicen todas las encuestas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Desde Tijuana, Baja California, el ex secretario de Relaciones Exteriores recordó que el contendiente de Morena para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador se va a definir mediante una boleta —circular y con el nombre de los seis aspirantes—, que se repartirá en domicilios.

“La encuesta se planteó que hubiese una boleta para que las personas puedan de forma secreta poner cuál es su preferencia, porque las preguntas sólo confunden, van a provocar mucho conflicto político, y no son transparentes”, explicó el excanciller.

El muro de Berlin y el muro de Tijuana -San Diego pic.twitter.com/5iINUSqBpL — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 13, 2023

“En cambio, una boleta es muy simple para todos, ¿no? Entonces se acordó que si tú ganas la boleta, la votación, pues de hecho ya ganaste porque es el 75 por ciento, entonces eso yo creo que es muy importante”, detalló.

El también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México destacó que cerca de 12 mil 500 personas van a poder participar en dicha encuesta.

“No puedes ir tú a participar desgraciadamente, sino que van a ir a cierto número de casas, creo que 12 mil 500 en todo el país, y la persona que te va a preguntar tiene una mochila que es una simulación de una urna transparente. Entonces tú recibes tu boleta y pones a quién le vas, lo cierras y lo pones”, expuso.

En Mexicali inauguramos primera casa violeta en el estado. Apoyo, encuentro , acción común en pro de un nuevo mundo de posibilidades para las mujeres . pic.twitter.com/MC7oDo7i1M — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 13, 2023

Además, consideró que, con este método, se evitará condicionar el voto por algún aspirante, debido a que los domicilios se elegirán de manera aleatoria.

El excanciller afirmó que es una cantaleta que Claudia Sheinbaum, sea la favorita en la encuesta interna: “Nada más que hay una encuesta con una boleta y en realidad lo que va a imperar es qué es lo que la gente quiere”.

RICARDO MONREAL ÁVILA

El aspirante a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, pasó un domingo familiar junto a su esposa y su hija, con quienes visitó el mercado de La Lagunilla.

Como una de sus actividades previas a la encuesta interna de Morena, el legislador con licencia destacó la importancia que tiene este lugar que visita regularmente desde hace años.

Antes, se solidarizó con la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el periódico Milenio revelara que la morenista recibe seis veces más ataques que la candidata de oposición Xóchitl Gálvez.

Hoy, domingo, mi esposa, mi hija y yo vinimos a desayunar con representantes de las y los comerciantes de la Lagunilla.

Soy visitante regular de este sitio desde que era estudiante de posgrado; aquí encuentras sorprendentes libros de viejo: tesoros impresos incluso antes de 1819 pic.twitter.com/sDoYCGf08O — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 13, 2023

El legislador con licencia también sostuvo que no es una guerra sucia lo que garantice el triunfo en 2024.

“Es lamentable, porque no es la guerra sucia la que va a demostrar o la que va a garantizar el triunfo mi solidaridad a Claudia Sheinbaum, me parece que no es correcto, no es justo, y no deben surgir esos golpes contra nadie, es reprobable, es inadmisible”, afirmó.

XÓCHITL GÁLVEZ

Por su parte, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró hoy que sí hay dinero dentro de Morena para contratar espectaculares en Baja California Sur, a diferencia suya.

“Ya ustedes ven cuantos espectaculares hay por acá, ¿dónde han visto un espectacular mío?, ¿dónde han visto una barda pintada?, La lana está en Morena, ahí si hay un chingo de lana”, expresó la Senadora.

Sus declaraciones llegan por una pregunta que realizó un periodista sobre las acusaciones que ha realizado el Presidente López Obrador contra Gálvez, en especial sobre el origen de las empresas que ella administra.

Se demoró el vuelo de Baja Sur y pasamos a desayunar unos deliciosos burritos. 🌯 No es cruda, es antojo. 😜 ¿Ustedes que están desayunando? Los leo. #XóchitlVa pic.twitter.com/TmhHdkBakv — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 13, 2023

“El Presidente engaña cuando dice que tengo mil 400 millones de ventas. A eso túmbenle todo el equipo, que es como el 60 por ciento del costo; quítenle todo lo que es mano de obra en directo, renta, materiales (…) es falso que sea una empresa fantasma (…) no hay una sola obra irregular durante mi gestión (…) que me audite, Hacienda me puede auditar”, sostuvo.

Sobre los comentarios que otros aspirantes a candidatos para elecciones presidenciales han hecho, incluso en Morena, respecto a que no hay igualdad en cuanto a los espectaculares, lo cual relacionó con las posibilidades de pago.

“Sería demasiado iluso, ingenuo y no estaría atendiendo la verdad si dijera que hay equidad, no la hay, y no la hay, porque tú viajas aquí y vas a ver espectaculares sólo de unos, bardas de unos, no de los aspirantes en igualdad de circunstancias”, mencionó.

“Yo he hecho un cálculo de que a veces dicen, ‘no, no necesitas espectaculares’, me dicen a mí, sí, si los necesito, pero no voy a pagar, eso debió haberlo hecho el partido, pero tampoco se puede campaña personalizada porque viola la ley”, añadió.