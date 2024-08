Cadetes de la Universidad de la Policía protestan por agresión de su coordinador

Con gritos para exigir justicia, los cadetes se manifestaron al interior y afuera de la institución para denunciar que el coordinador de ésta, Luis Octavio Encarnación Mendoza, habría golpeado a una de sus compañeras.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México realizaron el jueves una protesta con el fin de denunciar una presunta agresión que se habría cometido en contra de una de sus compañeras por parte del coordinador de la institución, Luis Octavio Encarnación Mendoza.

Con gritos de “¡justicia!, ¡justicia!” y “¡fuera Encarnación!”, decenas de cadetes de la Universidad adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital manifestaron su inconformidad al interior de la institución y afuera de la misma, para mostrar su inconformidad por el ataque que Encarnación Mendoza presuntamente ejerció en contra de la víctima.

A través de redes sociales, testigos de la protesta publicaron fotografías y videos de ésta. En una de dichas publicaciones, se observa a la víctima declarar respecto a la agresión, misma que, de acuerdo con su relato, habría sido a modo de castigo por su comportamiento.

“El coordinador me golpeó en la cabeza con un PR [una macana]”, mencionó en un video la cadete agredida, quién señaló que, a raíz de tales golpes, desarrolló un par de protuberancias en la frente. “Me hizo dos chichones. Me dijo que me iba a hacer unos cuernos de diablillo porque cree que soy muy tremenda”, explicó.

Según lo apuntado por la víctima, luego de la agresión en su contra, la unidad médica de la Universidad procedió a aplicarle hielo en las protuberancias para disminuir la hinchazón y, de este modo, evitar que procediera una demanda de su parte.

Asimismo, la cadete y otros de sus compañeros presentes indicaron que ésta no es la primera ocasión en que el coordinador de la institución ejerce violencia en contra de las y los cadetes, además de que la directora del plantel, Karen Iliana Rubio, ha sido testigo de tales conductas y no ha hecho nada al respecto.

“Ha golpeado a compañeras en el estómago y a los hombres los cachetea”, dijo la cadete, quien añadió que la directora presenció el momento en que Luis Octavio Encarnación Mendoza la agredía. “Hizo caso omiso y solamente se empezó a reír cuando me estaba pegando en la frente”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre cómo acontecieron los hechos, la víctima detalló que el coordinador decidió castigarla porque se estaba “enchinando las pestañas” en el aula y traía una “coleta” en el cabello. “Me puso a pagar con ejercicio, y me quitó el PR y me pegó en la frente. Luego me buscó otra vez y me dijo que procediera con mi parte, y que hiciera lo que tuviera que hacer”, informó.

Cadetes de la Universidad de la Policía de la Cdmx,cierran el cruce de calle Cedros y Desierto de los Leones.

En protesta por la agresión con un Tolete por parte del Coordinador General de la Universidad a una Cadete de la generación 291 grupo 5. pic.twitter.com/61Y8g8ehK9 — hermes (@vialhermes) August 16, 2024