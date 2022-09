Crisis encamina a 345 millones de personas a morir por inseguridad alimentaria: ONU

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS, 16 de septiembre (AP).— El jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el jueves que el mundo enfrenta una “emergencia global de magnitud sin precedentes”, en la que 345 millones de personas se encaminan a la inanición y 70 millones se encuentran más cerca de padecer hambre debido a la guerra en Ucrania.

David Beasley, director ejecutivo del programa, dijo al Consejo de Seguridad que los 345 millones de personas que enfrentan una inseguridad alimentaria aguda en los 82 países donde opera la agencia son 2.5 veces el número de personas que estaban en situación similar antes de que llegara la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Señaló que es increíblemente preocupante que 50 millones de esas personas en 45 países estén sufriendo desnutrición muy aguda y estén “tocando a la puerta del hambre”.

As this year's #UNGA gets underway, the number of people experiencing extreme hunger is accelerating at an unprecedented pace.

Understand what’s driving the global #FoodCrisis – and what’s needed from world leaders to stop it. pic.twitter.com/zIFKBkAKOJ

— World Food Programme (@WFP) September 15, 2022