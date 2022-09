¿Qué es la Gran Estrella Sudáfricana del cetro de Isabel II que piden sea devuelta?

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones sociales de Sudáfrica salieron a las calles para exigir que les sean devueltas las joyas extraídas que posee la monarquía británica, reparación de daños y su salida de la Mancomunidad de Naciones, a unos días de la muerte de la reina Isabel II.

Los sudafricanos buscan que el diamante tallado más grande conocido del mundo, el cual se encuentra en el cetro de la difunta reina de Inglaterra, regrese a su lugar de origen, del cual se extrajo en 1905 y se entregó a la Familia Real Británica como regalo.

La Gran Estrella de África, cortada del diamante Cullinan, de 500 quilates y 600 gramos de peso, fue tallada y dividida en nueve partes y 96 piezas pequeñas. Las dos piezas principales fueron usadas en el centro de la corona, mientras que el resto fueron usadas en el cetro real y el resto en la colección de joyas.

The world’s largest diamond "Star of Africa" Cullinan Diamond, was stolen from Africa in South Africa and pieces of it put on the British sovereign crown, royal scepter and the rest in the royal jewel collection. pic.twitter.com/APXMWlhji3

— African Hub (@AfricanHub_) September 8, 2022