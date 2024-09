Juzgadores aprovechan la revuelta para bajarse la edad de jubilación, de 65 a 55 años

El pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad reducir de los 65 a los 55 años de edad, para que los jueces y magistrados federales puedan recibir su pensión complementaria, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SInEmbargo).- Luego de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprovechó para avalar cambios al Plan de Pensiones Complementarias para reducir la edad en la que jueces y magistrados podrán solicitar su jubilación, con el propósito de que aprovechar esta prestación antes de que entre en vigor la nueva reforma judicial.

El pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza la Ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad reducir de los 65 a los 55 años de edad, para que los jueces y magistrados federales puedan recibir su pensión complementaria, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.

Con el nuevo sistema autorizado por la CJF, lo jueces y magistrados podrán recibir compensaciones vitalicias, mismas que ascienden al 45 y al 80 por ciento del ingreso que les otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que se suman a las que les otorga el mismo.

El Consejo señaló que con esa medida “se garantiza que las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio”.

El acuerdo firmado por la Presidenta Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvéz Zárate, Lilia Mónica López Benítez, Celina Maya García, Sergio Javier Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez, señala que la “Jubilación anticipada: es la posibilidad que tienen los magistrados de Circuito o jueces de Distrito, que no cumplan la edad priista en la fracción anterior, de solicitar su retiro voluntario cuando cuenten con alguna de las pensiones otorgadas en términos de la Ley del ISSSTE”, señala el decreto.

“Para calcular la antigüedad o años de servicio efectivos de las y los magistrados de Circuito y jueces de Distrito en el Poder Judicial de la Federación, se computará el tiempo por el que hayan recibido nombramientos en cualquiera de las categorías o puestos, ya sean jurisdiccionales o administrativos, dentro de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación”, se explica en el decreto sobre los cambios al Plan de Pensiones Complementarias del Poder Judicatura, con el que jueces y magistrados tendrán la posibilidad de jubilarse anticipadamente y con ello, recibir una pensión complementaria, lo que tuvo lugar mientras estaba en discusión la nueva reforma al Poder Judicial.

La nueva reforma al Poder Judicial fue una propuesta hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido denunciando los privilegios con los que cuenta este organismo, por lo que ha argumentado que su iniciativa busca combatir estos excesos entre quienes lo conforman.

El 10 de septiembre cuando se discutió la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el Presidente López Obrador aseguró que era urgente la reforma al Poder Judicial y señaló que quienes se oponen a esa están defendiendo al régimen de corrupción, pues lo que más les preocupa “es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco“.

“Urge la reforma al Poder Judicial y sí va a ayudar mucho porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado; pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco“, dijo.

López Obrador argumentó que “hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país”, ya que “están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero”. “Y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho; quieren mantener el influyentismo, la corrupción y el Estado de chueco”, denunció durante su conferencia de prensa matutina.

Además, afirmó que la iniciativa que envió al Congreso de la Unión garantizará que no haya corrupción porque cuando los jueces, magistrados y ministros sean electos por la gente, “van a tener que actuar con rectitud”. “Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres; no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie; van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una República”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo federal explicó que “la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial; pero no dependiendo o dependiente de, como sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros porque si no, pasaría lo mismo, ¿no?”. “¿Desde cuándo no hay un Juez en la cárcel? ¿Un Magistrado? ¿Un Ministro? Nada. No resuelven nada”, subrayó.

“Entonces en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros si hay actos de corrupción o este tipo de prácticas, a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad”, precisó el mandatario federal desde Palacio Nacional.

Pese a los constantes señalamientos y aún cuando el Poder Judicial se encontraba en paro de funciones, el Consejo de la Judicatura federal llevó a cabo estos cambios al Plan de Pensiones Complementarias del Poder Judicatura que beneficiarán a los jueces y magistrados, y les permitirán jubilarse justo en la antesala de la implementación de la Reforma cuyo principal cambio es la elección popular de jueces y magistrados.

En los primeros comicios extraordinarios se someterán a elección popular los cargos de: ministras y ministros de la SCJN, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior.

Además de elegirse la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito, así como Juezas y Jueces de Distrito.

El Senado de la República será el encargado de emitir las respectivas convocatorias, con las que se integrarán las listas de candidatos para cada cargo a sustituirse en el Poder Judicial, para lo cual, los legisladores contarán con 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma, en el caso de la primera etapa. La elección del resto de los cargos se realizará en los comicios ordinarios del 2027.

Los cambios del Consejo de la Judicatura no tocan a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN). En el máximo tribunal de justicia del país aún se pagan las pensiones vitalicias a nueve ministros en retiro de la Corte disuelta por el expresidente Ernesto Zedillo en 1994. Es el caso de: Diego Valadés , Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Orodoñez, Carlos Sempe Minvielle.

Los otros 10 ministros que se han retirado desde 2009 reciben un “haber por retiro”, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de carácter vitalicio y equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo. Es el caso de: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González-Salas

Al tocar el tema de la jubilación anticipada, el Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, criticó que mientras se mantenía la discusión por la nueva reforma, el Poder Judicial está aprovechando para servirse con “la cuchara grande”. “Mientras tanto el Poder Judicial, que por un lado ya levantó el paro, se sirve con “la cuchara grande”, expresó durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

“El Poder Judicial resulta que redujo su edad de retiro de 65 a 55, para darles ya salida a las juezas y a los jueces que se quieran retirar con todo su salario”, dijo el Senador, al señalar que este organismo “sí tiene una situación de privilegio frente a la mayoría de la población”, lo que calificó como “una majadería, es un atraco, es un abuso del poder judicial, que pudo haber planteado el tema con toda lealtad pero siguen en el madruguete, siguen en la facciocidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personalísimos”, añadió.

“Y Siguen con sus autoresoluciones ilegales, es como esto de que se bajan la rueda de jubilación de 65 a 55, es un abuso, están violentando la ley con una forma… por eso es la reforma el Poder Judicial, porque toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, pero además de politiquería de agandalle, de atropello, de abuso, de violación a la ley”, reiteró Fernández Noroña durante su transmisión en vivo, el pasado 14 de septiembre.

