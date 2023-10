EU: Un hombre mata a niño musulmán en crimen de odio asociado a la guerra en Gaza

Por Sophia Tareen y Ed White

Chicago, 16 de octubre (AP).— Un arrendador de 71 años de Illinois, molesto por la guerra entre Israel y Hamas, mató a puñaladas a un niño de seis años e hirió de gravedad a la madre del menor, una mujer palestina estadounidense, cuando ésta le propuso “rezar por la paz”, informaron las autoridades el lunes.

Los detalles surgieron cuando Joseph Czuba compareció ante la corte acusado de asesinato, intento de asesinato y delitos de odio al tiempo que la familia musulmana del niño se preparaba para enterrarlo en el área de Chicago.

Czuba, residente en Plainfield, respondió “sí, señor”, cuando se le preguntó si entendía los cargos y posteriormente fue llevado de vuelta a la cárcel en Joliet, 80.4 kilómetros al suroeste de Chicago. Un juez del condado Will le concedió un abogado designado por la corte.

Wadea Al-Fayoume, que acababa de cumplir seis años, había sido apuñalado varias veces cuando los agentes respondieron el sábado a una llamada al 911.

“Los detectives pudieron determinar que ambas víctimas de este brutal ataque fueron agredidas por el sospechoso debido a que eran musulmanas y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamas y los israelíes”, de acuerdo con el departamento de policía.

La madre del niño dijo a los investigadores que ella alquila dos habitaciones en el primer piso de la casa de Plainfield, mientras que Czuba y su esposa viven en el segundo piso, detalló el Fiscal estatal adjunto Michael Fitzgerald en un documento judicial.

La madre del niño forcejeó con él y entró en un baño, donde permaneció hasta que llegó la policía. Mientras tanto, Wadea estaba en su propia habitación, dijo Fitzgerald.

La madre fue identificada por miembros de la familia como Hanaan Shahin, de 32 años, aunque las autoridades escribieron de otra forma su nombre y el de su hijo.

“La brutalidad del ataque, en que se utilizó un cuchillo de uso militar, nos ha consternado a todos”, afirmó la Fundación Mezquita.

El Gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que Wadea debería haber asistido a la escuela el lunes, pero sus “padres se despertarán sin su hijo”.

Today, I joined the Muslim community and Illinoisans of all faiths at the Mosque Foundation to mourn the loss of Wadea Al-Fayoume and to pay respects to his family.

As Governor of Illinois, I condemn bigotry and violence. I won’t be silent in the face of this evil in any form.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 16, 2023