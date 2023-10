Un presunto terrorista dispara y mata a 2 suecos, previo a partido entre selecciones

Bruselas/Madrid (AP/EuropaPress).— Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 19:00 horas cerca de la plaza Sainctelette y del bulevar de Ypres de Bruselas, junto a la sede del Fondo Flamenco para la Vivienda, en el centro de Bruselas, Bélgica. Fuentes policiales apuntan ya a la hipótesis terrorista, según medios.

Medios difundieron videos que mostraban a un hombre disparando varias veces cerca de una estación usando un arma larga, y las emisoras belgas reportaron que las dos personas que murieron eran suecas. La selección sueca de fútbol tenía previsto jugar contra Bélgica en el estadio Heysel más tarde esa misma noche, a unos cinco kilómetros de distancia.

Fuentes policiales citadas por el grupo de medios regionales Sudinfo apuntan a que un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de “¡Alahu akbar!”. El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en un ciclomotor.

La vocera de la policía, Ilse Vande Keere, dijo que los agentes llegaron rápido al lugar y acordonaron el vecindario aledaño. La portavoz se negó a dar más detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

El Primer Ministro belga, Alexander De Croo, ha trasladado ya sus “sentidas condolencias” a las familias de “este cobarde ataque” perpetrado en Bruselas. “Estoy siguiendo de cerca la situación junto a los ministros de Justicia e Interior desde el Centro Nacional de Crisis”, ha explicado, al tiempo que ha pedido a la población de Bruselas “estar atenta”.

El Centro Nacional de Crisis del Gobierno belga ha confirmado que “se ha producido un tiroteo en Bruselas” y que “hay víctimas”. “Por respeto a ellos, les pedimos que no compartan ninguna imagen o video relacionado con este incidente”, ha añadido.

Fuentes del grupo periodístico Sudinfo apuntan a que las dos víctimas son de nacionalidad sueca y llevaban una camiseta de la selección de fútbol sueca, ya que esta tarde se juega el partido entre las selecciones de Bélgica y Suecia.

Los servicios de emergencia se han trasladado ya al lugar en gran número, según recoge el diario Le Soir en su edición digital. Por el momento no ha sido detenido a ningún sospechoso.

La Policía belga prioriza la hipótesis terrorista, según medios. De hecho, han aparecido varios videos en redes sociales tanto del momento del ataque como del supuesto sospechoso grabando un mensaje.

I have just offered my sincere condolences to @SwedishPM following tonight’s harrowing attack on Swedish citizens in Brussels.

Our thoughts are with the families and friends who lost their loved ones.

As close partners the fight against terrorism is a joint one.

