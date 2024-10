EU acusa a 2 miembros de Los Zetas de dirigir el Cártel del Noreste desde la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Fiscales estadounidenses acusaron a dos líderes de uno de los grupos más violentos de México, Los Zetas, de dirigir al sanguinario Cártel del Noreste que lo sucedió desde prisión, donde permanecen desde hace más de una década, según una acusación hecha pública el miércoles en Washington.

Según el documento, Miguel Treviño Morales, detenido en 2013, y su hermano Omar Treviño Morales, en 2015 —apodados el “Z-40” y el “Z-42″ respectivamente— “renombraron a Los Zetas como Cartel del Noreste” (CDN) y desde la cárcel “continuaron controlando el cártel e instalaron a varios familiares” para que operaran desde fuera.

Los Treviño Morales están acusados por los fiscales estadounidenses de participar en una organización criminal, de conspiración para el tráfico de drogas, de delitos con armas de fuego y de conspiración para el lavado de dinero. Les atribuyen actividades delictivas en México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

