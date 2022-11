Elon Musk pospone verificación de pago en Twitter hasta el próximo 29 de noviembre

MADRID, 16 Nov. (Europa Press).- Elon Musk, dueño desde finales de octubre de la red social Twitter, ha informado este martes sobre su decisión de posponer hasta el próximo 29 de noviembre el programa de verificación de pago de la plataforma.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022