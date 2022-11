Twitter suspende suscripciones de 8 dólares tras aparición de cuentas falsas

Por Barbara Ortutay

California, 11 de noviembre (AP).— El relanzamiento del servicio premium de Twitter, que otorga insignias azules de “verificado” a cualquiera que pague ocho dólares al mes, no estaba disponible el viernes después de que la red social fuera inundada por una oleada de cuentas impostoras aprobadas por Twitter.

Antes de que el multimillonario Elon Musk tomara control de la red social hace dos semanas, la verificación se otorgaba a celebridades, periodistas y era verificada por la plataforma, precisamente para evitar la impostura. Ahora, cualquiera puede tenerla siempre y cuando tenga un teléfono, una tarjeta de crédito y ocho dólares al mes.

Después de que una cuenta impostora registrada bajo el sistema renovado Twitter Blue tuiteara que la insulina era gratis, la enorme farmacéutica Eli Lilly & Co. tuvo que publicar una disculpa. Impostores se hicieron pasar por Nintendo, Lockheed Martin, las mismas Tesla y SpaceX de Musk, así como las cuentas de varios deportistas profesionales.

This is wild.

Yesterday, a fake account Tweeted that Eli Lilly and Co was giving insulin for free.

It was verified on Twitter.$LLY now down 5%, or roughly down nearly $20 billion. pic.twitter.com/0Lx6bfsL8L

— unusual_whales (@unusual_whales) November 11, 2022