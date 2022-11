Musk expulsará de Twitter a “impostores” que no espeficiquen que perfil es parodia

Boston, 6 de noviembre (AP).— Elon Musk dijo el domingo que Twitter suspenderá permanentemente de la plataforma a cualquier cuenta que se haga pasar por otra.

El nuevo propietario de la plataforma emitió su advertencia después de que algunas celebridades cambiaron sus nombres de pantalla, pero no el nombre de sus cuentas, y tuitearon como “Elon Musk” como respuesta a la decisión del empresario de ofrecer cuentas verificadas a cambio de una cuota de 8 dólares mensuales mientras al mismo tiempo despedía a una buena parte de la plantilla laboral de la compañía.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022