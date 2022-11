EU advierte a Musk tras la compra de Twitter: “No hay lugar para el discurso de odio”

Madrid, 5 de noviembre (Europa Press).– El Gobierno de Estados Unidos ha advertido este viernes al magnate sudafricano Elon Musk de que en las redes sociales “no hay lugar para el discurso de odio” tras compartir sus planes de promover supuestamente una mayor libertad de expresión en la recién comprada Twitter.

Preguntada sobre si la Administración Biden estaba preocupada por la adquisición de la red social por parte de Musk, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmado que el Gobierno estadounidense ha sido “muy claro al respecto”, subrayando que “no hay espacio para el discurso de odio o el acoso en redes sociales“.

A reporter asks Karine Jean-Pierre what impact the White House believes @elonmusk taking over Twitter will have on political discourse, and whether the WH will pay $8/month for verification:

"I don't believe it's an issue that made it to the President's desk yet." pic.twitter.com/6WCejlP3gU

— The Post Millennial (@TPostMillennial) November 2, 2022