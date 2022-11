Elon Musk, tuitero en jefe, despide a todos los trabajadores de la sede mexicana

El magnate comenzó la notificación a sus ahora exempleados por la mañana de este viernes. En concreto, aquellos que mantengan sus trabajos fueron notificados en el correo electrónico de la empresa, mientras que aquellos que los perdieron reportan haber sido expulsados de sus accesos.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Entre los masivos recortes en Twitter anunciados por Elon Musk, su flamante nuevo dueño, se encuentran los trabajadores de la plataforma en la oficina de México, de acuerdo con los reportes de los mismos miembros de la red social que en las últimas horas han publicado en algunos casos mensajes de despedida.

Uno de los exempleados de Twitter en México le dijo a SinEmbargo que no fueron notificados que estaban despedidos hasta que no intentaron tener acceso a la plataforma. “Amanecimos bloqueados, sin más”, dijo. Recordó que todo el personal despedido a lo largo de Estados Unidos se ha organizado para una demanda colectiva y que es posible que en México suceda lo mismo.

La noticia ha causado impacto en esa red social, donde usuarios mexicanos han celebrado, principalmente, la salida de Hugo Rodríguez Nicolat, ahora exdirector de Políticas Públicas para México y Latinoamérica de Twitter México y quien es ligado a Diego Fernández de Cevallos y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El 20 de enero de 2021, el propio Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, difundió en su tradicional conferencia mañanera que Rodríguez Nicolat era militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Panistas viendo que Elon Musk despidió a toda la directiva de Twitter-Mexico (dónde trabajaban varios panistas). pic.twitter.com/vloFFlf2Bw — Johan (@JohanMonstaPN) November 4, 2022

“Sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots” en contra del Gobierno federal, dijo entonces el Primer Mandatario del país.

Tras ese señalamiento, Hugo Rodríguez –ahora despedido por Musk– aceptó que su primer trabajo fue como coordinador de asesores del Senado de la República para el partido blanquiazul, y luego trabajó y militó en el PAN un par de años, pero no renovó su afiliación. Estuvo un tiempo en el extranjero, añadió, y después se integró a Twitter.

Una estratega de marca con el nombre de Geraldine, del equipo mexicano, escribió: “Pues nada, si estuvo bien bonito trabajar en twitter. Ahora a volar a nuevo nest Open for business and freelance. Let’s do this (abiertos a negocios y a trabajos externos. Hagámoslo)”

Twitter ha enviado en la noche de este jueves un correo electrónico a sus trabajadores notificándoles de que el viernes por la mañana tendrá inicio una reducción drástica de las fuerza laboral de la empresa, que hasta ayer empleaba a siete mil 500 personas.

Elon Musk despidió a la plantilla de twitter en México, con ello el PAN ya perdió -además de la mitad de los Estados que gobernaba- el control de la conversación en la red social más influyente del mundo. — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 4, 2022

Ya perdió Felipe Calderón a su director de twitter México. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 4, 2022

Musk comenzó la notificación a sus ahora exempleados a las 9:00 horas si continúan o no en la empresa. En concreto, aquellos que mantengan sus trabajos serán notificados en el correo electrónico de la empresa, mientras que aquellos que los pierdan recibirán la información de su despido a través de su correo electrónico personal.

El multimillonario planea eliminar la mitad de la plantilla de Twitter, cumpliendo así con los planes de recortar los costes de la plataforma de medios sociales que adquirió por 44 mil millones de dólares (una cifra similar en euros), según han relatado expertos consultados por la agencia Bloomberg.