Elon confirma que la verificación de cuentas de Twitter costará 8 dólares al mes

Ciudad de México/Madrid, 1 de noviembre (SinEmbargo/Europa Press).- La red social Twitter, recientemente adquirida por el empresario sudafricano Elon Musk, cobrará ocho dólares en Estados Unidos para verificar perfiles.

Explicó que dicho precio de cobro por verificación de perfil será ajustado por país proporcional a la paridad del poder adquisitivo.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022