Musk cobrará 20 dólares al mes a perfiles verificados de Twitter: The Verge

Madrid, 31 de octubre (Europa Press) – El nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, pretende elevar el coste del servicio de suscripción de la red social, Twitter Blue, a 19.99 dólares al mes desde los 4.99 dólares actuales, incluyendo el servicio de verificación de perfil, con la advertencia de que todos aquellos usuarios que actualmente disponen de la popular confirmación azul la perderán si no se abonan al servicio, según The Verge.

Los empleados encargados del proyecto habrían sido advertidos este domingo de que deben tener listos los cambios en la función para su lanzamiento el próximo 7 de noviembre o serán despedidos.

Asimismo, entre diversas ideas que ha desgranado en los últimos días, como la posible recuperación de ‘Vine’ el servicio de microvideos que muchos consideran precursor de TikTok, el empresario ha confirmado que “todo el proceso de verificación se está renovando en este momento”.

El pasado 28 de octubre, el consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, completó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares (una cifra similar en euros), tras lo que decidió prescindir de los principales directivos hasta entonces de la red social.

En concreto los accionistas de la compañía han recibido 54.20 dólares por cada acción y Twitter pasará a ser propiedad del magnate, dejando así de cotizar en Bolsa.

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022