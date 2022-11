Elon Musk anuncia el fin del trabajo remoto en Twitter; urgen suscripciones, dice

Por Matt O’Brien

California, 10 de noviembre (AP).— Elon Musk envió un correo electrónico a los empleados de Twitter, la mayoría trabajando de forma remota, ordenándoles que regresen a la oficina de inmediato durante al menos 40 horas a la semana y advirtiéndoles de los “tiempos difíciles que se avecinan”.

Un par de misivas del miércoles por la noche vistas por The Associated Press marcaron el primer mensaje de toda la empresa de Musk a los empleados que sobrevivieron a los despidos masivos de la semana pasada . Muchos han tenido que confiar en los tweets públicos del multimillonario CEO de Tesla para obtener pistas sobre el futuro de Twitter.

“Sin ingresos de suscripción significativos, existe una buena posibilidad de que Twitter no sobreviva a la próxima recesión económica”, dijo Musk. “Necesitamos que aproximadamente la mitad de nuestros ingresos sean por suscripción”.

El memorando de Musk siguió a una conversación transmitida en vivo que intentaba calmar a los principales anunciantes el miércoles, sus comentarios públicos más amplios sobre la dirección de Twitter desde que cerró un acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales a fines del mes pasado y despidió a sus principales ejecutivos. Varias marcas conocidas han detenido la publicidad en Twitter mientras esperan ver cómo las propuestas de Musk para relajar las reglas de contenido contra el odio y la desinformación afectan el tenor de la plataforma.

Musk les dijo a los empleados que “la prioridad en los últimos 10 días” era desarrollar y lanzar el nuevo servicio de suscripción de Twitter por 7.99 dólares al mes que incluye una marca de verificación azul junto al nombre de los miembros pagos; la marca anteriormente era solo para cuentas verificadas.

Un ejecutivo dijo la semana pasada que Twitter estaba recortando aproximadamente el 50% de su fuerza laboral, que ascendía a siete mil 500 a principios de este año.

Musk había expresado previamente su disgusto por las políticas de trabajo remoto de la era de la pandemia de Twitter que permitían a los líderes de equipo decidir si los empleados tenían que presentarse en la oficina. El miércoles ordenó a todos los empleados que regresaran a la oficina el jueves.

Musk les dijo a los empleados en el correo electrónico que “ya no se permite el trabajo remoto” y que el camino por recorrer es “arduo y requerirá un trabajo intenso para tener éxito”. Dijo que revisaría personalmente cualquier solicitud de excepción.

Twitter no ha revelado la cantidad total de despidos en su fuerza laboral global, pero les dijo a los funcionarios locales y estatales en los Estados Unidos que estaba despidiendo a 784 trabajadores en su sede de San Francisco, alrededor de 200 en otras partes de California y más de 400 en la ciudad de Nueva York. más de 200 en Seattle y unos 80 en Atlanta.

El éxodo en Twitter continúa, incluida la directora de seguridad de la información de la compañía, Lea Kissner, quien tuiteó el jueves que “he tomado la difícil decisión de dejar Twitter”.

El experto en seguridad cibernética Alex Stamos, exjefe de seguridad de Facebook, tuiteó el jueves que existe un “riesgo grave de una violación con personal drásticamente reducido” que también podría poner a Twitter en desacuerdo con una orden de 2011 de la Comisión Federal de Comercio que requería que abordara problemas graves. falla la seguridad de los datos.

“Twitter hizo grandes avances hacia un modelo de seguridad interna más racional y la recaída los pondrá en problemas con la FTC [Comisión Federal de Comercio, por sus siglas en inglés]” y otros reguladores en los Estados Unidos y Europa, dijo Stamos.

La FTC dijo en un comunicado el jueves que está “siguiendo los desarrollos recientes en Twitter con profunda preocupación”.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022