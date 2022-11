Jack Dorsey, el fundador de Twitter, se disculpa con empleados tras ola de despidos

Madrid, 5 de noviembre (EuropaPress).- El fundador de Twitter, Jack Dorsey, se disculpó este sábado con los empleados de la red social después del despido de casi la mitad de la plantilla que su nuevo propietario, Elon Musk, llevó a cabo esta semana y aseguró ser el responsable de esta situación por “hacer crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido”.

Dorsey lamentó haberlo hecho, luego de reconocer que es consciente de que muchos de los trabajadores y de las personas despedidas en los últimos días están enfadados con su antiguo jefe.

Además, aseguró que la gente de Twitter del presente y del futuro es “fuerte y resistente” y que por ello “siempre encontrarán un camino, por difícil que sea el momento”.

“Estoy agradecido y amo a todos los que alguna vez han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo en este momento… o nunca… y lo entiendo”, dijo al final de su publicación.

I am grateful for, and love, everyone who has ever worked on Twitter. I don't expect that to be mutual in this moment…or ever…and I understand. 💙

