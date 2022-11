VIDEOS: La NASA lanza con éxito la misión Artemis I a la Luna; así fue su despegue

La nave espacial Orión volará más lejos de lo que jamás haya volado ninguna nave espacial construida para humanos y permanecerá en el espacio más tiempo que cualquier nave para astronautas sin acoplarse a una estación espacial.

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN).- La NASA lanzó finalmente este 16 de noviembre desde el Centro espacial Kennedy de Florida su nuevo megacohete lunar SLS y la nave espacial Orión en una misión de seis semanas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Artemis I es la primera prueba de vuelo integrada del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, una nave espacial Orión sin tripulación y los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy de la agencia. La misión allanará el camino para un vuelo de prueba tripulado y una futura exploración lunar humana como parte del programa Artemis.

El despegue se produjo a las 06:48 horas UTC, 44 minutos más tarde de lo previsto debido a que la cuenta atrás se detuvo a T-10 minutos porque hubo que reemplazar una conexión informática y subsanar fugas intermitentes detectadas horas antes durante el repostaje de la etapa superior con hidrógeno y oxígeno líquidos.

Después del huracán “Nicole”, que demoró dos días este lanzamiento, los equipos realizaron evaluaciones exhaustivas del cohete, la nave espacial y los sistemas terrestres asociados y confirmaron que no hubo impactos significativos por el clima severo. El cohete SLS y la nave espacial Orión llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B de Kennedy el 4 de noviembre y superaron la tormenta allí. Los ingenieros previamente hicieron rodar el cohete de regreso al hangar el 26 de septiembre antes del huracán “Ian” y luego de rechazar dos intentos de lanzamiento anteriores: el 29 de agosto debido a un sensor de temperatura defectuoso y el 4 de septiembre debido a una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz entre el cohete y el lanzador móvil. Antes de regresar al hangar, los equipos repararon con éxito la fuga y demostraron los procedimientos actualizados de repostaje. Mientras estuvieron en el hangar, los equipos realizaron el mantenimiento estándar para reparar daños menores en la espuma y el corcho del sistema de protección térmica y recargar o reemplazar las baterías en todo el sistema.

Moonbound! #Artemis I has completed its trans-lunar injection, a propulsive maneuver that accelerates the @NASA_Orion spacecraft to more than 22,600 mph (36,370 kph) and propels it on its path to the Moon. pic.twitter.com/1YMedHnJwH — NASA (@NASA) November 16, 2022

Durante este vuelo, la nave espacial Orión volará más lejos de lo que jamás haya volado ninguna nave espacial construida para humanos. Viajará a más de 450 mil kilómetros desde la Tierra, miles de kilómetros más allá de la Luna y permanecerá en el espacio más tiempo que cualquier nave para astronautas sin acoplarse a una estación espacial y regresará a la Tierra más rápido y soportando más temperatura que nunca.

CASI CIEN METROS DE ALTURA

El cohete SLS, con 98 metros de altura en su configuración inicial, está diseñado para misiones más allá de la órbita terrestre baja que transportan tripulación o carga a la Luna y más allá, y produce 8.8 millones de libras de empuje durante el despegue y el ascenso para llevar a la órbita un vehículo que pesa casi seis millones de libras. Impulsado por un par de propulsores de cinco segmentos y cuatro motores RS-25, el cohete alcanza el periodo de mayor fuerza atmosférica en noventa segundos. Después de desechar los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de aborto de lanzamiento, los motores de la etapa central se apagan y la etapa central se separa de la nave espacial.

We are going. For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

A medida que la nave orbite alrededor de la Tierra, desplegará sus paneles solares y la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS, por sus siglas en inglés) le dará a Orión el gran impulso necesario para abandonar la órbita de la Tierra y viajar hacia la Luna. A partir de ahí, Orión se separará del ICPS unas dos horas después del lanzamiento. Luego, el ICPS desplegará una serie de pequeños satélites, conocidos como CubeSats, para realizar varios experimentos y demostraciones de tecnología.

A medida que Orión continúe su camino desde la órbita terrestre hacia la Luna, será propulsado por un módulo de servicio proporcionado por la Agencia Espacial Europea, que suministra el sistema de propulsión principal y la energía de la nave espacial (así como el aire y el agua para los astronautas en futuras misiones). Orión pasará a través de los cinturones de radiación de Van Allen, volará más allá de la constelación de satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y por encima de los satélites de comunicación en órbita terrestre. Para contactar con el control de la misión en Houston, Orión cambiará del sistema de satélites de seguimiento y transmisión de datos de la NASA y se comunicará a través de la Red de Espacio Profundo. Desde aquí, Orión continuará demostrando su diseño para navegar, comunicarse y operar en un entorno de espacio profundo. La nave lleva a bordo dos maniquíes cargados de sensores para registrar los efectos del vuelo en humanos.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

El viaje de ida a la Luna llevará varios días, tiempo durante el cual, los ingenieros evaluarán los sistemas de la nave espacial y, según sea necesario, corregirán su trayectoria. Orión volará a unos 100 kilómetros. sobre la superficie de la Luna, y luego usará la fuerza gravitatoria de la Luna para impulsarse a una nueva órbita retrógrada profunda, u opuesta, a unos 70 mil kilómetros de la Luna.

La nave espacial permanecerá en esa órbita durante aproximadamente seis días para recopilar datos y permitir que los controladores de la misión evalúen el desempeño de la nave espacial. Durante este periodo, Orión viajará en una dirección retrógrada alrededor de la Luna desde la dirección en que la Luna viaja alrededor de la Tierra.

Para su viaje de regreso a la Tierra, Orión realizará otro sobrevuelo cercano que llevará a la nave espacial a unos 96 kilómetros de la superficie de la Luna, la nave espacial utilizará otro encendido del motor sincronizado con precisión del módulo de servicio proporcionado por Europa junto con la gravedad de la Luna para acelerar de vuelta hacia la Tierra. Esta maniobra pondrá a la nave espacial en su trayectoria de regreso a la Tierra para ingresar a la atmósfera de nuestro planeta viajando a 11 kilómetros por segundo, produciendo temperaturas de aproximadamente dos mil 760 grados Celsius. La nave Orion amerizará finalmente en el Océano Pacífico.

El segundo vuelo de Artemis, ya con tripulación, volará en una trayectoria diferente y probará los sistemas críticos de Orión con humanos a bordo. El cohete SLS evolucionará desde una configuración inicial capaz de enviar más de 26 toneladas métricas a la Luna, hasta una configuración final que puede enviar al menos 45 toneladas métricas. Las futuras misiones de exploración con tripulación a bordo de Orión se ensamblarán y acoplarán con la futura Estación Orbital de enlace lunar Gateway.

