La NASA confirma lanzamiento de “Artemis 1” rumbo a la Luna; ¿cuándo es y cómo verlo?

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU (AP) — La NASA realizará el sábado un segundo intento de lanzamiento de su nuevo cohete lunar en un vuelo de prueba, después de que un problema con el motor detuviera su primera cuenta regresiva esta semana.

Los responsables dijeron el martes que están cambiando los procedimientos de carga de combustible para solucionar el problema. Un sensor defectuoso también podría ser el responsable de la cancelación del lanzamiento, aclararon.

El cohete de 98 metros (322 pies) permanece en su plataforma en el Centro Espacial Kennedy con una cápsula de tripulación vacía en la parte superior. Es el cohete más potente que haya construido la NASA.

Teams have reviewed the data from Monday's launch attempt of the #Artemis I mission and are moving forward with a second launch attempt on Sat., Sept. 3, with a two-hour launch window starting at 2:17 p.m. EDT (18:17 UTC). pic.twitter.com/oDr5plGhqS

— NASA Artemis (@NASAArtemis) August 30, 2022