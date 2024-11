Chris Wright, ejecutivo de combustibles fósiles, será el Secretario de Energía de EU

Por Collen Long

Washington (AP) — El Presidente electo Donald Trump ha optado por Chris Wright, un donante de campaña y ejecutivo del sector de combustibles fósiles, para fungir como Secretario de Energía en un segundo Gobierno de Trump.

Wright, director general de Liberty Energy con sede en Denver, es un fuerte defensor del desarrollo del petróleo y gas, incluyendo la fracturación hidráulica, un elemento clave en el esfuerzo de Trump de lograr la “hegemonía energética” de Estados Unidos en el mercado global.

Wright se ha ganado el apoyo de conservadores influyentes, incluyendo al magnate del petróleo y gas Harold Hamm. Hamm, presidente ejecutivo de Continental Resources, una importante petrolera de esquisto con sede en Oklahoma, ha sido un simpatizante y asesor de Trump durante mucho tiempo y desempeñó un papel clave en temas energéticos durante el primer mandato de Trump.

I am honored and grateful for the opportunity from @realDonaldTrump to serve our country as U.S. Secretary of Energy. My dedication to bettering human lives remains steadfast, with a focus on making American energy more affordable, reliable, and secure. Energy is the lifeblood… pic.twitter.com/IfjMQw9xKi

— Chris Wright (@ChrisAWright_) November 16, 2024