ExoMars halla “cantidades significativas” de agua ocultas bajo la superficie de Marte

Ciudad de México, 16 de diciembre (RT).- El equipo rastreador de gases del programa espacial ruso-europeo ExoMars descubrió “cantidades significativas” de agua ocultas por debajo de la superficie de Marte, en el corazón del cañón Valles Marineris, informó la Agencia Espacial Europea en un comunicado este miércoles.

Fantastic science result from our #ExoMars orbiter @ESA_TGO seeking out clues of buried water in the ‘Grand Canyon’ of #Mars!https://t.co/X34dprsEab #ExploreFarther https://t.co/P0wGxDuGvm

— ESA_ExoMars (@ESA_ExoMars) December 15, 2021