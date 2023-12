Cuando la mayoría pierde el juicio

Estos días son muy importantes para la vida del país, para cada uno de los Estados que conforman la Federación. Es cuando los largos discursos a favor de los pobres, la mística ciudadana de los diputados, los compromisos históricos con el mañana y con la patria se convierten en realidades. Ya que, en estos meses, se aprueban las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos; de la federación, al igual que de las entidades y municipios, es cuando las palabras se convierten en hechos.

Quiero iniciar desde el origen de cómo nace la política que hoy nos rigen, el sistema que hoy nos gobierna. Partiendo desde Carlos Marx y Federico Engels en su obra “El manifiesto comunista”, plantearon cuestiones trascendentes; sino también expusieron, lo que muchos denominan el programa mínimo del proletariado, “como es que se conducirá su lucha dentro del propio sistema capitalista”.

Este programa ha servido de inspiración a múltiples movimientos de izquierda pacifistas, es a lo más que se puede aspirar a las condiciones actuales y exactamente como lo señala Marx, establece un camino gradual hacia el socialismo. Algunos de esos puntos, tienen que ver precisamente con las políticas de ingresos y gastos de los países.

Los impuestos que se establezcan a las ganancias deben ser progresivos, impactando a las grandes herencias y a los grandes capitales, quienes deben pagar para el sostenimiento del Estado y desarrollo del mismo. Ellos, deben ser los que obtiene grandes ganancias en este sistema de producción, que por más que lo denominen como “sistema populista”, es una fase del capitalismo moderno.

Sin embargo, los que buscan defender a toda costa las condiciones actuales de explotación a los trabajadores, se proponen por principio que los impuestos y las contribuciones para el desarrollo del Estado queden a cargo de la ciudadanía, y una disminución permanente de los impuestos a quienes obtienen ganancia y capital. Como resultado, esto da como consecuencia una considerable mejora para los negocios y un deterioro permanente de los asalariados y del pueblo llano.

Cuando en un congreso tiene mayoría conservadora, quienes pagan la cuenta de los gastos que se multiplican es el pueblo asalariado. En Chihuahua hemos tolerado desde hace mucho tiempo, este tipo de políticas impositivas y últimamente pagar incluso las ocurrencias de la Gobernadora.

Este es el debate que damos los diputados de MORENA en el Congreso de Chihuahua contra la mayoría del PAN, PRI y un representante del sector más conservador de MC.

El Estado de Chihuahua cuenta con 67 municipios y por lógica, además que así lo establece la ley, cada municipio debe contar con una ley de ingresos, por ser leyes ordinarias que deben ser aprobadas por mayoría de los diputados. Es decir 67 leyes individualizadas y siendo votadas una por una. Hacer lo anterior, no requiere más que una mínima organización administrativa por parte del Secretario del Área Jurídica del congreso, así como vigilar el cumplimiento de todos los pasos que obliga la ley.

La ley orgánica del Congreso de Chihuahua, exige que, para discutir y aprobar cualquier ley, esta debe estar publicada en la gaceta oficial por lo menos 12 horas antes de su votación, es decir que los diputados pueden conocer, analizar y crear observación y comentarios de cada una de las leyes de los 67 municipios.

De igual forma, los integrantes de la comisión de presupuesto se les debe convocar por lo menos 12 de anticipación para la junta donde se apruebe el dictamen de cada una de las leyes municipales.

Todo lo anterior convierte a quienes tienen el poder interno dentro del Congreso, de una tarea ardua, engorrosa, que ocupa tiempo y que exige atención y detalle al mismo.

Sin embargo, quienes dirigen el Congreso y gobiernan el Estado, tiene mayoría calificada, así como que cuentan con ideas de obligar a los ciudadanos en particular a que paguen el costo del funcionamiento del Estado y de los municipios, suelen hacerse esta pregunta: ¿para qué tanta formalidad si tenemos mayoría? ¿para qué tanto trabajo, si tenemos mayoría? ¿para qué tanto tiempo, si tenemos mayoría?

Al final de todo, las propuestas las ganaran con la mayoría y por todo lo anterior, las panistas y priistas para aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, suelen perder la cordura y acelerar ojos trámites para trabajar menos, esforzarse menos y sobre todo disfrutar más de posadas y fiestas navideñas.

De esta manera, la gran mayoría panista cometió múltiples errores, en la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios para el 2024, los cuales enumero:

1.-Después de varios intentos de realizar la reunión de la comisión de presupuesto, se citó a la última con 25 minutos de antelación. En consecuencia, los integrantes de la comisión pertenecientes a la bancada de MORENA, no se encontraban disponibles para asistir.

En dicha reunión, procedieron a leer un sólo dictamen en donde se aprobaban todas las leyes de ingresos de los 67 municipios, sin hacer el análisis detallado y minucioso de cada una de ellas. Solamente, establecieron reglas generales a cada uno de los municipios, algunos impuestos y derechos sin sentido para algunos municipios.

2.- Cobro de derechos por permisos para realizar eventos privados, esto refiere a que cuando los habitantes gusten reunirse a festejar un cumpleaños, una tradicional carne asada muy frecuentes en el norte de Chihua o una simple tertulia intelectual; deberán pedir permiso en la presidencia municipal y pagar los derechos correspondientes a la tesorería.

3.-Multas por permitir el acceso a pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas. Esto implica que los conductores del transporte público, no deberán recoger como pasajeros que estén bajo el influjo del alcohol y personas intoxicadas; los cuales tendrán que trasladarse a pie hasta su casa. Para determinar el grado de ebriedad o de intoxicación, bastará el criterio del chofer o del agente de tránsito, que suba a la unidad a revisar a los pasajeros.

4.-Multa por dormir en la vía pública. A partir del próximo mes de enero, en algunos municipios del estado de Chihuahua está prohibido no tener casa, y todo aquel en aquellas circunstancias que no sea capaz de mantenerse despierto al estar en via pública será multado. Obviamente, que esta contribución no la pagarán los miembros de la aristocracia económica porque, no sólo tienen casa, si no mansión.

5.-Multas por juegos en vía pública. En algunos municipios del Estado, no podrán jugar al fútbol callejero y mucho menos béisbol o a los encantados o a otros tradicionales juegos mexicanos, porque sus papás tendrán que pagar su respectiva multa.

Todo lo anterior pasó por el Congreso de Chihuahua y se aprobó por la mayoría de panistas y priistas. Esto que parece una mala película legislativa, es el resultado de un grupo conservador que tiene la mayoría en un congreso y que sabiendo que faltan recursos para los municipios, se les autorizan a cobrar absurdos impuestos a los ciudadanos. En cambio, las contribuciones de los grandes negocios siguen congelados, argumentado que el Presidente López Obrador dijo que no se iba elevar los impuestos.

Esto es un claro ejemplo, de cómo los diputados en su mayoría panista, no escucha realmente las necesidades del pueblo. Hay formas de cómo establecer multas, desde por estar los niños jugando en vía publica, el hecho de dormir en la calle. Pero no hay forma para ayudar a tener una vivienda, existen manera en apoyar a los chihuahuenses que viven en condiciones de pobreza. Esperemos que tengan sensibilidad, la clase gobernante del PRIAN y escuche al pueblo, lo cual todos fuimos elegidos.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.