“Me da vergüenza”: exjefe de la DEA. García Luna tenía toda nuestra confianza, dice

Larry Holifield lamentó la detención de García Luna pues, a pesar de reconocer las cualidades del exsecretario de Seguridad Pública, aseguró que existe evidencia suficiente como para haberlo detenido, “y más por ser un político de alto nivel”.

Por Ernesto Eslava

Ciudad de México, 17 de febrero (ZETA).- Larry Holifield, exjefe de la agencia antidrogas en Estados Unidos, la DEA en México, aseguró que las autoridades de Estados Unidos tienen la suficiente evidencia para procesar y sentenciar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos Zepeda. Compartió que sintió pena cuando se enteró del arresto del exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón en 2019, pues había una amistad.

“Para que las autoridades de justicia ordenen la captura de Cienfuegos o García Luna se debe tener tanta evidencia… Yo he escuchado a políticos que decían que no tenían evidencia y que no tenía caso. Yo te puedo asegurar que tenían evidencia y más por ser un político de alto nivel. Estoy seguro que había tanta evidencia para poderlo meter a un proceso criminal”, explicó el exjefe de la DEA.

Tanto Cienfuegos como García Luna fueron señalados con cargos de conspiración, con expedientes que tienen que ver con influencia y decisión en crímenes y con el rastreo de dinero, explicó Holifield.

“Cuando yo estaba aquí, Genaro tenía mucho poder y mucha inteligencia. Tenía la ruta para mejorar la policía, y me dio mucha pena cuando recibí la llamada de que había sido capturado en Texas. Me dio mucha pena, creí que era uno de los mejores”, explicó.

“Me da vergüenza, porque él tenía toda la confianza. Recuerdo cuando él tenía que cambiarse de casa, la Embajada lo ayudó para cambiarse a Estados Unidos. Me dio pena porque conocí a su familia, a su esposa e hijos. Sí es culpable, aunque debemos esperar a que termine su juicio. México estaba ganando mucho, pero con lo que le pasó a Genaro se perdió la confianza”, dijo Larry Holifield.

DERECHOS PARA POLICÍAS

Larry Holifield insistió que los policías de todos los niveles de gobierno y responsabilidad deben contar con un fondo de retiro, pues parte de la corrupción se alimenta de la desesperación por obtener recursos para seguir viviendo al terminar su gestión en la función pública.

“Tengo entendido que los que tienen el mismo puesto que yo no van a recibir una recompensa como yo. Entonces ellos tienen que ver por su retiro, una recompensa cada mes para que no anden pensando dos años antes de salir de su puesto, tener lo necesario para vivir el resto de su vida al salir de su puesto”, respondió Larry.

LOS NARCOTRAFICANTES CON DOBLE NACIONALIDAD

Al hablar de Tijuana, Holifield asegura que los narcotraficantes que tienen doble nacionalidad o familia en el lado norteamericano son los que fortalecen a las estructuras criminales, pues tienen la posibilidad de reclutar a aliados o trabajadores para diversas actividad ilegales, no sólo narcotráfico.

“Ahí la policía tiene sus familias y es la puerta principal para mucho contrabando, no solo drogas, es mucho contrabando y ahí tienen sus familias en el otro lado. Casi 30 por ciento de la gente que vive ahí tienen sangre latina, pero estas personas no cambiaron su sangre y tienen nexos”, dijo Larry Holifield.

“Los narcos viven aquí y mandan dinero y mandan amenazas, y ellos dicen que pueden matar a sus hermanos y familia si no haces lo que quiero. Cuando yo empecé con la DEA, los colombianos mandaban en la cocaína cuando la era de Pablo Escobar. En los puntos de distribución ahí están los familiares de los narcos”, explicó.

Larry Holifield acudió al foro virtual Violencia e Impunidad en México, organizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y el Consejo Cívico Ciudadano de Jalisco.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA TIJUANA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.