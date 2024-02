El jardín de los ídolos, un ensayo híbrido que abraza el pasado de Puebla

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– El jardín de los ídolos (Fondo de Cultura Económica), cuya autora es la escritora Georgina Moctezuma, es un texto que explora todas las bondades que contiene el ensayo como género: se alimenta de elementos filológicos, de experiencias personales y al mismo tiempo de la propia historia de la ciudad de Puebla a partir de un recuerdo de esa primera infancia a la cual trata de regresar la autora.

Esta obra ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2022. El libro consiste en cinco ensayos: “El jardín de los ídolos”, “Imaginería ligera”, “Las reliquias”, “Escucho con mis ojos a los muertos” y “Vaciar la casa de mi abuela”, en los cuales combina su experiencia personal, la mística y la investigación de archivos históricos.

“Entiendo el ensayo literario como esa posibilidad de recuperar una voz que parte de lo autobiográfico, pero que no es únicamente eso, sino que se pueden enlazar a historias que a mí me importan. Las historias tratan de diversos temas y a pesar de que hablan de un lugar muy concreto, que es la ciudad de Puebla, sí se asoman otros temas, que incluso para alguien que no es de aquí, pueden identificarse”, comentó la autora en entrevista.