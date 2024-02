ENTREVISTA ¬ “Entre los piratas existía una narrativa de justicia y equidad”

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Johnny Blackdawn, la primera novela de la escritora y guionista Ivana Von Retteg Nolan muestra una cara poco explorada de los bucaneros a partir del relato de John Dawner, un cadete de la Marina Real británica en Port Royal, un hijo de un Almirante que vive en una sociedad apretada, donde no tiene oxígeno por toda la disciplina y expectativas que le rodean.

“Lo que le sucede al personaje es que lo que yo quería que le pasara a los lectores, que vieran que la piratería es una sociedad sumamente establecida, compleja, con sus propias reglas, y que no es como que solamente entras en la piratería, no, te tienes que ganarte tu lugar”, comentó la autora al explicar cómo más allá de la narrativa de la corona británica, estos corsarios “tenían unos principios de igualdad de género, igualdad de razas, derechos humanos, muchísimo más avanzados para esa época”.

No obstante Ivana Von Retteg Nolan matiza: “No estoy diciendo que fueran buenas personas, pero sí había una narrativa de mucho mayor justicia y equidad. Quise escribir este libro, no es un libro de historia, pero sí quise darle a los piratas esa voz de libertad, a veces de libertinaje”.

Ivana compartió que esta historia la comenzó a escribir cuando tenía entre 13 y 14 años. “Yo en mi mente no concebía violencia más allá de espadazos y cañonazos, o la parte de la sexualidad, pero conforme vas creciendo igual que cualquier ser humano, soy expuesta a la vida, a los niveles que puede alcanzar la verdadera maldad, el verdadero machismo, la verdadera injusticia.

“Había momentos en donde yo aprendía cosas de la vida, recibía golpes de la vida y tenía que regresar a determinado capítulo, cambiar el golpe que recibía el personaje y, en consecuencia, el desarrollo del personaje era mucho mayor, esa parte de mi historia con el libro me encanta, porque sí puedo decir que John, el personaje principal, fue creciendo y madurando conmigo de la mano”, expresó.

La autora señaló que para todo el contexto histórico tuve la fortuna de tener familia en Carolina del Sur y Carolina del Norte: “esos lugares tienen muchísima historia de piratas, muchísima, y la prima de mi abuela, su esposo fue capitán y es un hombre que sabe muchísimo de historia, probablemente la persona más inteligente que conozco y desde los 9 años, hasta los 21 estuve yendo a Carolina del Sur con él, a emprender viajes con él, a visitar museos, a visitar locaciones y en verdad me empapé de muchísima historia de piratas”.

“No quisiera que se confunda lo que estoy diciendo, en decir que los piratas eran buenos, eran seres muy violentos, oportunistas, algunos se beneficiaron de la esclavitud, no es tan blanco y negro el asunto, pero sí es verdad que bajo la Ley de la Corona, bajo la Ley de la Marina, el mundo era sumamente injusto, el trato que se les daba a los marineros de la marina real era verdaderamente injusto, no les pagaba, les pagaban poco, trabajaban sin contrato, los desahuciaban muy fácilmente como si no tuvieran identidad, y en la sociedad pirata ellos redactaron sus propias reglas, en la isla de Nasáu, estas reglas que la Marina y la corona tenían, las reimaginaron completamente”.