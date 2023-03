Un sargento y un militar acosaron a soldado mexicoamericana hallada muerta: amigos

Los Ángeles, 17 de marzo (LaOpinión).- La muerte de la hispana Ana Fernanda Basaldua Ruiz ha sacado a la luz pública el acoso del que fue víctima la soldado al interior de Fort Hood; de acuerdo con dos informantes, los problemas de Basaldua llegaron cuando fue trasladada a la base militar a inicios de 2022.

La mejor amiga de la occisa contó a Telemundo Noticias, de manera anónima por miedo a sufrir una represalia porque también es soldado, que Basaldua denunció ante altos mandos el acoso del que era víctima de un militar, pero su caso no escaló, al contrario, ella fue trasladada de pelotón.

De acuerdo con la informante, quien sirve como militar en la base de Fort Knox, en Tennesse, el presunto acosador de Basaldua la ayudó, e incluso la orientó en sus primeros meses en Fort Hood, pero con el paso del tiempo ella empezó a hacer nuevos amigos y él estaba muy molesto por eso.

La amiga también contó que en un inicio Basaldua tenía miedo de denunciar a su acosador por las consecuencias que podría llegar a tener, más siendo una soldado recién llegada a la base “al inicio tenía miedo porque no se quería meter en problemas ni nada de eso. Pero ella lo reportó, supuestamente que le iban a quitar el rango a ese sargento, pero no terminaron de quitárselo. Él siguió allí en la misma compañía, lo único que hicieron fue pasar a Basa a un pelotón diferente”.

También contó que Basaldua, quien fue hallada sin vida el lunes, no quería que la trasladaran a Fort Hood, pero había recibido “órdenes que tenía que seguir”.

Basaldua y su mejor amiga se conocieron en agosto de 2021 durante el entrenamiento militar en Fort Leonard, en Missouri, y a decir de ésta, la comunicación entre ellas era a través de WhatsApp, Instagram y Snapchat; entre ellas no había secretos, al grado de confiarle el acoso que estaba sufriendo por parte del sargento.

I’m aware of the death of Ana Basaldua in Ft Hood, TX. May she Rest In Peace. She was only 21 years old…I will be speaking to the family soon, I find it very sensitive to speak on something I’m not fully aware off yet and this is also very triggering for me… I need to gather my… https://t.co/nkdQQdwYEf pic.twitter.com/Mj7XgoYDQ0

— Mayra Guillen (@mguilen_) March 16, 2023